Victoriaville récompensée pour la gestion et la qualité de son eau

VICTORIAVILLE, QC , le 11 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du 45e Symposium sur la gestion de l'eau, organisé par Réseau Environnement, la Ville de Victoriaville a obtenu pour une onzième année consécutive une certification 5 étoiles témoignant de la qualité de l'eau potable produite à l'Usine d'eau potable Hamel. Cette reconnaissance témoigne de la qualité du travail accompli par l'équipe de la Division du traitement des eaux. Pour sa part, l'Usine d'épuration des eaux usées Achille-Gagnon obtient l'attestation 3 étoiles, la plus haute note attribuée à une municipalité.

L'équipe de l'Usine d'eau potable Hamel, fière d'obtenir une attestation 5 étoiles pour la filtration de l'eau potable pour une 11e année consécutive (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

« La qualité de notre eau est au cœur de nos priorités à Victoriaville depuis plusieurs années déjà. Les travaux majeurs à l'Usine d'épuration des eaux usées Achille-Gagnon et au réservoir Beaudet démontrent bien l'importance que nous accordons à notre eau potable et à nos eaux usées. C'est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance que je tiens à souligner le travail exceptionnel des employés de la Ville de Victoriaville qui ont contribué depuis 11 ans à maintenir les plus hauts standards dans la gestion de notre eau », souligne le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

Une distinction au sommet des normes en vigueur

Les attestations en matière d'eau potable, allant d'une à cinq étoiles, récompensent les installations de traitement d'eau membres du Programme d'excellence en eau potable (PEXEP) qui se sont démarquées. Seules trois municipalités, dont Victoriaville, ont maintenu une note cinq étoiles pendant 11 années consécutives. La présidente-directrice générale de Réseau Environnement, madame Christiane Pelchat, a tenu à féliciter la Ville, l'équipe de la station de traitement d'eau potable et son administration en les encourageant à continuer dans la voie de l'excellence en fournissant une eau de qualité supérieure à leurs citoyennes et citoyens.

Lors de cet événement, Victoriaville a atteint les plus hauts standards pour les Programmes d'excellence en eau potable - traitement et distribution (PEXEP-T et PEXEP-D), le Programme d'excellence des stations de récupération des ressources de l'eau (PEX-StaRRE) et le Programme d'excellence en gestion des eaux pluviales (PEXGEP).

« Victoriaville est soucieuse d'offrir une eau potable 5 étoiles à ses citoyens et de bien gérer ses eaux usées et pluviales afin de protéger les milieux récepteurs. C'est une priorité pour une Ville comme la nôtre qui s'implique autant en développement durable », mentionne Marc Morin, conseiller municipal et responsable du comité environnement et développement durable.

Fierté et reconnaissance pour le personnel municipal

La Ville de Victoriaville tient à souligner le travail des employés municipaux œuvrant dans le domaine de l'eau. Les défis dans les derniers mois ont été nombreux, notamment, en raison du chantier de restauration du réservoir Beaudet et ils ont su, malgré tout, s'adapter et innover pour maintenir une eau de qualité.

Pour en connaître davantage sur le parcours de l'eau à Victoriaville, il est possible de consulter le vic.to/eau.

