Victoriaville présente ses deux coprésidents en vue de la 62e Finale des Jeux du Québec

VICTORIAVILLE, QC, le 20 déc. 2024 /CNW/ - La Ville de Victoriaville est heureuse de désigner deux personnalités reconnues pour leur engagement dans la région, Claude Charland et Guy Désilets, à titre de coprésidents du comité de transition pour la mise en place du conseil d'administration de la 62e Finale des Jeux du Québec - Hiver 2028. Ils travailleront de concert avec le comité pour assurer la mise en place de cet événement d'envergure.

Antoine Tardif, maire de Victoriaville, accompagné de Claude Charland et Guy Désilets, coprésidents. (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

Le comité de transition, formé des coprésidents, de Jean-François Béliveau, directeur du Service du loisir, de la culture et du développement des communautés, et de Frédéric Gagnon, directeur général adjoint du Centre de services scolaire des Bois-Francs, se met dès maintenant à l'œuvre. Ils seront chargés de constituer, au début de 2025, l'organisme officiel qui pilotera la Finale des Jeux du Québec 2028. Une fois cet organisme en place, la composition de son conseil d'administration sera dévoilée.

« L'expérience significative et l'engagement remarquable de Claude Charland et de Guy Désilets font d'eux les candidats parfaits pour porter ce projet mobilisateur qui rassemblera toute la communauté. Les Jeux du Québec nous permettent de mettre en valeur l'esprit sportif et les saines habitudes de vie. Grâce à une équipe solide et déterminée, Victoriaville est prête à relever le défi des Jeux du Québec 2028 et à offrir une expérience inoubliable aux athlètes, bénévoles, citoyens et visiteurs! », affirme le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

Les deux coprésidents ont contribué aux efforts réalisés depuis 2022 en vue de l'obtention de la finale des Jeux d'hiver à Victoriaville. Claude Charland était président du comité de candidature 2026 et occupe le même rôle pour 2028. Il sera responsable de la gouvernance et de l'administration de l'organisme sans but lucratif qui sera constitué. Membre du comité de candidature pour 2026 et 2028, Guy Désilets sera quant à lui responsable de la logistique et des événements liés à l'organisme.

Claude Charland et Guy Désilets s'engagent avec beaucoup d'enthousiasme dans l'organisation des Jeux du Québec. Ils mentionnent que « ce projet rassembleur représente une occasion unique de mobiliser notre communauté tout en laissant un héritage durable et significatif pour Victoriaville. C'est un honneur pour nous de contribuer à la mise en œuvre de ce grand événement. Nous souhaitons en faire une expérience mémorable pour des milliers de jeunes et pour toute une communauté. D'ailleurs la population sera rapidement sollicitée afin de contribuer à la réalisation de cet événement majeur. »

À propos des Jeux du Québec

Phénomène social unique et toujours aussi novateur plus de 50 ans après sa création, les Jeux du Québec constituent le plus important rassemblement multisports au Québec. Par ses différentes activités, qui visent l'initiation au sport, la récréation, la compétition et la performance de haut niveau, le programme des Jeux du Québec favorise la pratique sportive chez les jeunes et les accompagne dans leur cheminement vers l'excellence.

SOURCE Ville de Victoriaville

SOURCE : Charles Verville - Chef de Division des communications, Service des communications et des relations citoyennes, 819 758-6419, poste 3276, [email protected]