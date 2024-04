Victoriaville : plus de projets que jamais annoncés par le maire Antoine Tardif

VICTORIAVILLE, QC, le 12 avril 2024 /CNW/ - Devant 500 invités de la Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'Érable et en direct à la Télévision communautaire des Bois-Francs et sur Facebook, le maire de Victoriaville Antoine Tardif a présenté plusieurs grands projets de développements de sa ville. Abordant une vingtaine de sujets couvrant l'actualité économique, sociale et environnementale, il a fait le point sur les multiples avancées réalisées.

Le maire Antoine Tardif a honoré Gilbert Perreault et Pierre Bruneau (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

D'entrée de jeu, le maire a profité de la présence dans la salle de nombreux entrepreneurs pour brosser le portrait socioéconomique de Victoriaville en soulignant la croissance fulgurante qui a permis à la ville de connaître des investissements records au cours de la dernière année. Les investissements résidentiels, commerciaux et industriels ont d'ailleurs bondi de 50 % au cours des dernières années en comparaison aux 10 années précédentes, plaçant ainsi Victoriaville dans une position des plus enviables sur le plan économique, permettant à la Ville de maintenir un niveau de taxation sous la moyenne québécoise.

« L'action génère la croissance et de l'action à Victo, il n'en manque pas. Conséquemment, nous connaissons une croissance sans précédent qui nous permet d'investir dans les services à la population et dans des projets porteurs tout en respectant la capacité de payer des contribuables, une priorité absolue pour moi », a souligné le maire.

Une nouvelle offre touristique au Mont Arthabaska

Fier des grands parcs, le maire Antoine Tardif a livré plus de détails sur les projets à venir. L'appel d'intérêt réalisé au Mont Arthabaska a permis d'établir un partenariat avec le Groupe Helios dans le but de créer une nouvelle activité familiale pour les Victoriavillois et les visiteurs. Le projet vise notamment l'aménagement d'un parcours récréatif dans les arbres constitué de trampolines intégrées au milieu naturel. Il est à noter que ces installations ne viendront en rien changer l'expérience et la gratuité de l'offre récréative et sportive actuelle au Mont Arthabaska.

De plus, au réservoir Beaudet, un autre parc emblématique de Victoriaville, il a été annoncé qu'une nouvelle concession alimentaire verra le jour dès cet été. Il s'agit de la bagelerie artisanale Bagelicieux.

Le projet d'hôtel progresse et des soirées de type Biergarten voient le jour en plein cœur du centre-ville

Le centre-ville de Victoriaville continuera d'être animé et vivant grâce à de nouvelles initiatives. Après des rencontres préliminaires auprès d'une trentaine de promoteurs sérieux, six d'entre eux ont été retenus pour participer au processus de sélection finale visant à doter le centre-ville d'un hôtel-boutique. Grâce à un investissement évalué à près de 60 millions de dollars, le projet permettrait d'ajouter un hôtel d'environ 80 chambres et d'ajouter 150 nouvelles unités d'habitation en plein cœur du centre-ville, sans compromettre le stationnement.

Fort du succès qu'ont connu les grands spectacles gratuits au cours des dernières années, ils seront de retour cet été dans le cadre du tout nouveau festival VictoFest. S'ajoute à cela un tout nouvel événement à la fin de l'été, le Poutine Fest et l'arrivée au centre-ville d'un nouvel événement de type Biergarten, soit une terrasse en plein air, à la Place Ste-Victoire en partenariat avec le Relais pour la vie de l'Érable.

Mission de recrutement à Madagascar et campagne d'attraction québécoise

À la suite du succès d'une première mission de recrutement réalisée à l'automne 2023 sur l'île Maurice ayant permis de recruter plus de 125 travailleurs, Antoine Tardif a annoncé que la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région (CDEVR) entendait récidiver cette année pour répondre aux demandes des entreprises. Ainsi, une nouvelle mission de recrutement international se rendra à Madagascar en novembre 2024. « Madagascar a été choisie pour sa main-d'œuvre qualifiée, bilingue et professionnelle dont les compétences peuvent contribuer à la réussite de nos entreprises », a-t-il expliqué.

Il a également dévoilé les détails d'une vaste campagne de recrutement de main-d'œuvre à être développée par la CDEVR, mettant en vedette le Victoriavillois Claude Cobra, du groupe Bleu Jeans Bleu. Cette campagne originale nommée « Victo top confo » sera déployée en juin.

Pierre Bruneau et Gilbert Perreault à l'honneur

Lors du Souper du maire, ce dernier en a profité pour rendre hommage à Pierre Bruneau et Gilbert Perreault, tous deux présents à titre d'invités d'honneur. Moment fort de la soirée, ces deux Victoriavillois, qui ont connu des carrières exceptionnelles respectivement dans le monde des médias et du hockey, ont été ovationnés par les 500 convives présents au Centre des congrès Le Victorin.

Antoine Tardif a annoncé que Pierre Bruneau serait le récipiendaire du prestigieux prix Victoriavillois inspirant lors de la soirée de l'Ordre Victorien en mai prochain afin de saluer sa carrière remarquable de même que son engagement au sein de la Fondation Charles-Bruneau. Gilbert Perreault, pour sa part, verra la Ville de Victoriaville dévoiler une statue de bronze à son effigie devant le Colisée Desjardins d'ici la fin de l'année.

« Il faut honorer nos grands Victoriavillois comme il se doit. Nous pouvons être fiers de pouvoir miser sur des personnes aussi inspirantes qui sont des ambassadeurs et des modèles exceptionnels pour l'ensemble de la population », a partagé le maire.

Victoriaville , fièrement durable

Fier du leadership qu'exerce Victoriaville au niveau du développement durable, Antoine Tardif a profité du Souper du maire pour souligner de multiples actions prises par la Ville par, notamment, la décarbonation des bâtiments municipaux, la mobilité durable, la protection de la biodiversité et l'électrification des transports. Il a également présenté avec fierté le partenariat entre la MRC d'Arthabaska et l'entreprise Boralex qui permettra à Victoriaville de contribuer à la transition énergétique du Québec.

Afin d'affirmer cet engagement profond envers le développement durable, le maire a dévoilé un nouvel énoncé de positionnement adapté à la vision du conseil municipal. « Lorsqu'on pense à tout ce qui a été fait et ce qui reste à venir en matière de développement durable et l'importance que nous y accordons, un grand sentiment de fierté nous habite. Et maintenant, ce sentiment que nous éprouvons tous envers notre ville sera connu et reconnu de tous. Victoriaville est sans contredit Fièrement durable » a expliqué le maire.

Pour voir ou revoir la conférence livrée par le maire Antoine Tardif lors du Souper du maire, il est possible de consulter le vic.to/maire.

