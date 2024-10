Victoriaville accueillera la 62e Finale des Jeux du Québec à l'hiver 2028

VICTORIAVILLE, QC, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Après 28 mois de travail, Victoriaville et sa région se voient confier officiellement l'organisation de la 62e Finale des Jeux du Québec - Hiver 2028. En effet, SPORTSQuébec en a fait l'annonce au maire de Victoriaville, Antoine Tardif, et au président du comité de mise en candidature, Claude Charland, lors d'un appel ce mardi 15 octobre.

« Wow! Wow! Wow! La fierté qui animait le conseil municipal, le comité de mise en candidature, les partenaires et les citoyens prend une toute nouvelle ampleur avec cette annonce! Depuis des mois, les gens du milieu nous questionnaient à savoir quand nous aurions la confirmation! Là, c'est officiel! Victoriaville et sa région rayonneront en mars 2028 alors qu'elle accueillera les athlètes des quatre coins du Québec dans le cadre de la 62e Finale des Jeux du Québec. La décision de SPORTSQuébec est le fruit d'un travail d'exception du comité de mise en candidature, d'une réponse positive et instantanée des partenaires essentiels, d'un engagement sans équivoque du milieu des affaires, d'un appui soutenu des organismes du milieu et d'une indéniable mobilisation citoyenne. Je tiens à remercier du fond du cœur tout le monde qui a répondu présent au cours de cette aventure. Aujourd'hui, ce n'est pas la fin, mais bien le début d'une aventure qui nous mènera à recevoir cet événement sportif d'envergure, regroupant plus de 3 500 athlètes, chez nous en mars 2028 », a confié le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

« Quel sentiment de fierté se dégage de cette décision tant attendue de la part des membres du comité de mise en candidature et moi! Notre cahier de candidature bonifié et notre présentation à SPORTSQuébec est le fruit d'un travail rigoureux. Je joins ma voix à celle du maire, Antoine Tardif, pour remercier l'ensemble des membres du comité de mise en candidature ainsi que tous les appuis obtenus de Victoriaville et sa région. Nous sentions réellement un appui fort derrière nous à chacune des étapes de ce deuxième processus de candidature. Nous pouvons maintenant dire, haut et fort, mission accomplie, nous recevrons la 62e Finale des Jeux du Québec à Victoriaville en mars 2028 », a ajouté le président du comité de mise en candidature, Claude Charland.

Une communauté tissée serrée

La Ville de Victoriaville tient à remercier le Centre de services scolaire des Bois-Francs pour son implication essentielle à l'organisation de la 62e Finale des Jeux du Québec - Hiver 2028. La candidature de Victoriaville peut également compter sur le soutien de précieux partenaires, soit le Cégep de Victoriaville, le Collège Clarétain, le Club de golf Victoriaville, le Club de curling Laurier, le Centre communautaire et culturel de Warwick, la Ville de Warwick, la Ville de Drummondville et Loisir Sport Centre-du-Québec. Elle tient aussi à souligner l'apport du milieu corporatif, regroupant une cinquantaine d'entreprises, totalisant 2,6 M$ en engagements financiers jusqu'à présent. La Ville remercie également les quelque 80 organisations qui ont appuyé la candidature de Victoriaville et sa région, lesquelles joueront un rôle significatif au niveau organisationnel, logistique ou matériel lors de la Finale. Enfin, les 2 000 appuis citoyens, dont la plupart ont démontré un intérêt à participer à la Finale à titre de bénévole, sont la preuve concrète de la mobilisation du milieu et que Victoriaville et sa région se veut une communauté tissée serrée.

Les prochaines étapes

Afin de porter ce magnifique défi, la Ville de Victoriaville est fière de pouvoir compter sur deux personnalités reconnues pour leur implication dans la région pour assurer la co-présidence du comité organisateur, Claude Charland et Guy Désilets. Ils formeront un comité de transition en compagnie du directeur du Service du loisir, de la culture et du développement des communautés, Jean-François Béliveau, et du directeur général adjoint du Centre de services scolaire des Bois-Francs, Frédéric Gagnon. Ensemble, ils se mettront à l'œuvre, dès maintenant, afin de piloter la mise sur pied de la Corporation de la 62e Finale des Jeux du Québec - Victoriaville hiver 2028.

Les Jeux du Québec, en bref

Phénomène social unique et toujours aussi novateur plus de 50 ans après sa création, les Jeux du Québec constituent le plus important rassemblement multisports au Québec.

Par ses différentes activités, qui visent l'initiation au sport, la récréation, la compétition et la performance de haut niveau, le programme des Jeux du Québec favorise la pratique sportive chez les jeunes et les accompagne dans leur cheminement vers l'excellence.

Pour Victoriaville, il s'agira d'une deuxième expérience. En effet, la Ville de Victoriaville a été l'hôte de la Finale des Jeux d'hiver de 1981. Quant à lui, le Centre-du-Québec en sera à un troisième accueil en 62 Finales.

