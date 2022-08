TORONTO, le 3 août 2022 /CNW/ - Les travailleuses et travailleurs de WestJet à l'aéroport Pearson de Toronto ont remporté une victoire importante dans leur droit à la représentation alors que le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) accrédite Unifor comme leur seul agent de négociation.

« Les travailleuses et travailleurs de WestJet à Toronto ont fait entendre leur voix dans leur milieu de travail, unissant leurs forces à celles des travailleuses et travailleurs de Vancouver et de Calgary comme membres d'Unifor, a déclaré Lana Payne, secrétaire-trésorière d'Unifor. Ces employés ont une grande expérience à offrir à leur employeur alors que les transporteurs aériens font face à une hausse de la demande de voyages par rapport à la demande observée avant la pandémie.

Il est impératif que les travailleuses et travailleurs se fassent entendre lors des futures décisions de WestJet afin d'assurer l'équité et la protection des emplois au sein du transporteur aérien. »

Unifor a déposé une demande d'accréditation auprès du CCRI le 11 juillet 2022 afin de pouvoir représenter les 374 travailleuses et travailleurs de WestJet à l'aéroport Pearson de Toronto. Le 29 juillet 2022, le CCRI a accrédité Unifor comme seul agent de négociation après avoir déclaré que la majorité des travailleuses et travailleurs avaient signé des cartes d'adhésion.

« C'est une étape importante pour assurer une stabilité, une prévisibilité et une protection accrues, a indiqué Michelle Lindo-Collins, agente du service à la clientèle de WestJet. Je suis heureuse que nous ayons trouvé, collectivement, notre voix en faveur de l'équité et d'un traitement équitable pour nous-mêmes, nos collègues et nos familles. »

Alors que les voyages aériens reprennent en cette période postpandémique, les travailleuses et travailleurs de Toronto doivent souvent faire face à des pressions accrues en tant que représentantes et représentants de première ligne auprès des voyageurs lorsque les plans ne se déroulent pas comme prévu en raison de retards ou d'annulations de vols et de longues périodes d'attente à l'aéroport.

« Nos efforts collectifs pour soutenir les activités quotidiennes et préserver ce que représente WestJet ont pesé lourd sur nous tous en cette période difficile, a précisé Keaton Cole, agent du service à la clientèle de WestJet. Grâce à Unifor, nous espérons profiter de notre lancée pour voir des changements, ici, à Toronto. Nous sommes impatients de faire croître WestJet et d'avoir un impact positif sur nos clients à toutes les étapes de leurs voyages. »

« Je suis heureux de me joindre à mes collègues de Calgary et de Vancouver en tant que membres d'Unifor, a lancé Wesley Watson, agent du service à la clientèle au service des bagages. Nous sommes impatients d'aider WestJet à grandir tout en offrant de bons emplois et des avantages sociaux aux employés qui fournissent un service quotidien exceptionnel. »

Unifor représente quelque 7 500 agentes et agents d'aéroport d'autres transporteurs aériens, dont Air Canada, Jazz, Porter, First Air et Calm Air. Dans l'ensemble, Unifor représente plus de 16 000 travailleuses et travailleurs dans l'industrie du transport aérien.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

