Vibrant hommage au cofondateur et président du conseil d'administration d'Enerkem, Vincent Chornet

MONTRÉAL, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - La communauté des affaires et le secteur des technologies propres sont en deuil à la suite du récent décès du cofondateur et président du conseil d'administration d'Enerkem, Vincent Chornet, des suites d'une longue maladie.

Largement reconnu dans l'industrie pour sa vision innovatrice en ce qui a trait à la gestion intelligente des matières résiduelles et la production de biocarburants et produits chimiques renouvelables, il a su mener l'entreprise qu'il a cofondée en 2000 d'un statut de start-up à celui d'une société qui rayonne maintenant à l'échelle internationale. Outre son usine d'Edmonton en Alberta et son projet de bioraffinerie à Varennes au Québec, Enerkem pilote des projets aux quatre coins du monde, des Pays-Bas à la Chine en passant par l'Espagne et les États-Unis. Nombre de ces réalisations sont directement attribuables au travail incessant et à la détermination de Vincent Chornet.

Des acteurs clés du milieu, incluant Cycle Capital Management, Écotech Québec, le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction, se sont mobilisés afin de lui rendre un vibrant hommage :

« C'est avec émotion que nous avons appris le décès de Vincent. Comme investisseur, nous avons eu la chance de côtoyer de près l'entrepreneur visionnaire qu'il était. Nous avons ainsi été des témoins privilégiés de sa détermination sans faille, de sa résilience exceptionnelle, mais surtout de sa grande humanité. Son legs est immense chez Enerkem, où il a mené l'entreprise jusqu'à la phase de commercialisation. Il est aussi une grande inspiration pour plusieurs entrepreneurs et au sein de l'écosystème des technologies propres québécois, canadien et international. »

Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure, Cycle Capital Management

« Vincent a contribué considérablement à l'essor de la grappe des technologies propres en étant un modèle pour de nombreux entrepreneurs par sa force de mobilisation. Excellent communicateur, il était toujours prêt à prodiguer ses conseils et encouragements. »

Denis Leclerc, président et chef de la direction, Écotech Québec

« C'est l'ensemble de la confrérie des entrepreneurs qui vient de perdre un grand bâtisseur en la personne de Vincent Chornet. Vincent incarnait toutes ces belles qualités que nous recherchons auprès de nos partenaires : l'esprit vif et curieux, un dévouement à toute épreuve, une ténacité sans limite, parfois même contraignante pour ses investisseurs, mais combien nécessaire lorsqu'on souhaite faire progresser le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes fiers d'avoir pu collaborer avec lui et son équipe pendant toutes ces années. Vincent avait un rêve, grâce à lui, celui-ci profitera aux nombreuses générations à venir. Au nom des actionnaires du Fonds, de nos nombreux partenaires et en mon nom personnel : Merci Vincent. »

Gaétan Morin, président et chef de la direction, Fonds de solidarité FTQ

« Vincent Chornet a consacré sa vie professionnelle à démontrer que les principes portés par l'économie circulaire fonctionnent et peuvent générer des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques. En permettant à Enerkem d'avoir l'envergure qu'elle a aujourd'hui il inspirera encore pendant longtemps les entrepreneurs qui feront l'économie de demain. »

Léopold Beaulieu, président-directeur général, Fondaction

À propos de Cycle Capital Management

Cycle Capital Management (CCM) est un investisseur d'impact et la plateforme d'investissement de capital-risque en technologies propres la plus active au Canada. Avec des bureaux à Montréal, Toronto et Qingdao, en Chine continentale, et une présence à New York et Seattle, CCM détient plus de 350 M$ sous gestion (ASG) et investit à travers l'Amérique du Nord dans des entreprises en phase de croissance et de commercialisation qui ont développé des technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à l'optimisation des ressources et des procédés.

CCM regroupe des professionnels de l'investissement aguerris, des conseillers stratégiques et des collaborateurs industriels qui partagent une connaissance profonde de ce secteur. La firme a développé une relation particulière avec ses partenaires stratégiques, notamment Brookfield Renewable Energy, Rio Tinto, Cascades, Group M3, Lonza, Énergir, Systemex Énergies, Aluminerie Alouette et Hydro-Québec. Pour de plus amples informations sur Cycle Capital Management, consultez : cyclecapital.com.

À propos d'Écotech Québec

Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec représente la grappe des technologies propres. Elle soutient les acteurs d'ici - entreprises, chercheurs, investisseurs et regroupements - afin d'accélérer le développement, le financement et la commercialisation des technologies propres. En tant qu'organisme à but non lucratif, Écotech Québec compte sur le soutien financier de plusieurs acteurs du secteur privé, de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que des gouvernements du Québec et du Canada. Écotech Québec est partenaire fondateur de l'Alliance CanadaCleantech, membre de l'International Cleantech Network et membre fondateur de l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes de la Fondation Solar Impulse.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 14,8 milliards de dollars au 30 novembre 2018, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 194 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 800 entreprises et compte plus de 667 000 actionnaires-épargnants.

À propos de Fondaction

Fondaction gère un actif de plus de 2 milliards de dollars provenant de l'épargne-retraite de près de 160 000 actionnaires. Fondaction appuie le développement de près de 1 200 PME parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Entre 2015 et 2018, Fondaction a réduit de 51 % l'empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com.

