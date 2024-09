Alors que la marque ViagraMD est présente depuis 25 ans au Canada, le film orodispersible Viagra offre un choix de plus pour ceux qui privilégient la commodité et la discrétion

La dysfonction érectile (DE) touche plus de 50 % des hommes de 40 ans et plus - elle a donc des répercussions importantes sur la santé sexuelle des hommes 1 .

Les recherches récentes et les tendances du marché laissent entrevoir un rôle possible pour des traitements discrets en ce qui concerne la DE, ce qui fait ressortir l'importance de la protection de la sphère privée, du confort et de la commodité pour les patients2.

ETOBICOKE, ON, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Viatris, une entreprise mondiale de soins de santé, a annoncé aujourd'hui le lancement au Canada du film orodispersible PrViagraMD, une nouvelle forme pharmaceutique qui se dissout dans la bouche, pour le traitement de la dysfonction érectile. Cette nouvelle solution souligne l'engagement de Viatris Canada à élargir l'éventail d'options offertes pour le traitement de la dysfonction érectile (DE).

Au cours des 25 dernières années, Viagra a contribué à la prise en charge de la DE au Canada. Parce qu'elle comprend les répercussions psychologiques et sociales de la DE3, Viatris offre maintenant le nouveau film orodispersible Viagra. Le film orodispersible Viagra se dissout dans la bouche, avec ou sans eau, ce qui en fait une forme pharmaceutique commode.

Caractéristiques du film orodispersible Viagra

Le film orodispersible Viagra procure les résultats éprouvés de Viagra dans une nouvelle présentation :

Dissolution et discrétion : Se dissout avec ou sans eau, en toute discrétion.

Se dissout avec ou sans eau, en toute discrétion. Emballage commode : Le film mince et discret est emballé dans un sachet en aluminium.

Le film mince et discret est emballé dans un sachet en aluminium. Traitement de la DE : Le film orodispersible Viagra est indiqué pour le traitement de la dysfonction érectile, définie comme l'incapacité d'obtenir ou de maintenir une érection suffisante pour permettre une activité sexuelle satisfaisante.

Le film orodispersible Viagra est indiqué pour le traitement de la dysfonction érectile, définie comme l'incapacité d'obtenir ou de maintenir une érection suffisante pour permettre une activité sexuelle satisfaisante. Posologie : Le film orodispersible Viagra est offert à la dose de 50 mg, ce qui correspond à la posologie recommandée pour la plupart des patients 4 .

Le film orodispersible Viagra est offert à la dose de 50 mg, ce qui correspond à la posologie recommandée pour la plupart des patients . Tarification uniforme : Les films orodispersibles Viagra sont offerts à un prix similaire à celui des comprimés Viagra.

Donner aux patients les moyens d'agir

Le nouveau film orodispersible Viagra renforce l'engagement de Viatris à améliorer l'expérience vécue par les patients et leur qualité de vie. La DE est une affection courante1, qui ne doit pas être considérée comme un sujet tabou. La normalisation des conversations entourant la DE peut contribuer à lutter contre les préjugés et encourager les hommes à demander le soutien et le traitement dont ils ont besoin. Les professionnels de la santé peuvent jouer un rôle essentiel dans ce dialogue.

« En tant que médecin, être en mesure d'offrir à mes patients un traitement qu'ils connaissent déjà et avec lequel ils se sentent à l'aise, mais sous une nouvelle forme, m'offre une plus grande souplesse et permet de favoriser l'engagement dans la discussion entourant les décisions relatives au traitement, » affirme le Dr Dean Elterman, Urologue chirurgien, Réseau universitaire de santé, et professeur agrégé d'urologie à l'Université de Toronto. « Le fait qu'il soit possible de prendre le film orodispersible Viagra sans eau, car il se dissout sur la langue, peut représenter un choix intéressant pour les patients qui recherchent la commodité ou la discrétion. »

Le président de Viatris Canada, Jeffrey Long, a commenté : « Le lancement du film orodispersible ViagraMD s'appuie sur l'expérience acquise pendant 25 ans avec Viagra au Canada. Il témoigne de l'engagement de Viatris en faveur de solutions centrées sur le patient et met en évidence notre quête de l'innovation. Nous espérons également que ce lancement contribuera à instaurer un dialogue plus ouvert et respectueux sur la santé masculine. »

À propos de Viatris

Viatris Inc. (NASDAQ : VTRS) est une entreprise mondiale de soins de santé jouissant d'une situation unique lui permettant de combler le fossé traditionnel entre les génériques et les médicaments de marque, en alliant le meilleur des deux pour répondre de manière plus globale aux besoins en matière de soins de santé à l'échelle mondiale. Notre mission est d'amener les gens aux quatre coins de la planète à être en meilleure santé à toutes les étapes de leur vie. Nous assurons un accès à grande échelle et fournissons actuellement des médicaments de haute qualité à environ un milliard de patients dans le monde chaque année. Nous nous intéressons à tous les moments de la vie des gens, de la naissance à la fin de la vie, qu'ils soient atteints d'affections aiguës ou de maladies chroniques. Grâce à notre portefeuille de médicaments exceptionnellement vaste et diversifié, à une chaîne d'approvisionnement mondiale unique en son genre conçue pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre de personnes au moment et à l'endroit pertinents, ainsi qu'à l'expertise scientifique qui nous permet de relever certains des défis en matière de santé les plus tenaces au monde, l'accès revêt une signification profonde pour Viatris. Notre siège social est situé aux États-Unis, et nous disposons de centres mondiaux à Pittsburgh, à Shanghai et à Hyderabad, en Inde. Pour en savoir plus, visitez les sites viatris.com et investor.viatris.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, YouTube et X (anciennement Twitter).

Déclarations de nature prospective

Ce communiqué de presse comprend des déclarations qui constituent des "déclarations prospectives". Ces déclarations sont faites conformément aux dispositions libératoires de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives peuvent comprendre des déclarations concernant le lancement de PrViagraMD FOD (film orodispersible de citrate de sildénafil) au Canada indiquant qu'il s'agit d'une nouvelle forme du traitement contre la dysfonction érectile, une forme qui se dissout dans la bouche, et indiquant que cette nouvelle solution souligne l'engagement de Viatris Canada à élargir les options de traitement de la dysfonction érectile. Étant donné que les déclarations prospectives comportent intrinsèquement des risques et des incertitudes, les résultats réels obtenus ultérieurement peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicités dans de telles déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient causer ces différences ou y contribuer comprennent, sans s'y limiter : les mesures et les décisions prises par les organismes de réglementation en matière de soins de santé et de produits pharmaceutiques; les changements apportés aux lois et règlements sur les soins de santé et les produits pharmaceutiques aux États-Unis et à l'étranger; tout obstacle de nature réglementaire, juridique ou autre à la capacité de Viatris de mettre de nouveaux produits sur le marché, y compris, sans s'y limiter, les lancements dits "à risque"; la capacité de Viatris ou de ses partenaires à développer, à fabriquer et à commercialiser des produits; la portée, le calendrier et les résultats de toute procédure judiciaire en cours, ainsi que les répercussions de ces procédures; la possibilité que Viatris ne soit pas en mesure de tirer les avantages souhaités de ses initiatives stratégiques ou d'atteindre les objectifs ou d'obtenir les perspectives souhaités à l'égard de celles-ci; la possibilité que Viatris ne soit pas en mesure de tirer les avantages, d'atteindre les objectifs, ou d'obtenir les perspectives et les synergies, les possibilités de croissance et les gains d'efficacité opérationnelle prévus relativement aux dessaisissements, aux acquisitions, à d'autres transactions ou aux programmes de restructuration, selon les délais prévus ou jamais; des charges d'écart d'acquisition, des pertes de valeur ou d'autres pertes liées au dessaisissement ou à la vente d'entreprises ou d'actifs; l'incapacité de Viatris à atteindre le rendement et les résultats financiers et d'exploitation futurs qui sont prévus ou ciblés; les répercussions possibles des éclosions, des épidémies et des pandémies de santé publique; toute atteinte importante à la sécurité des données ou à la confidentialité des données ou toute perturbation de nos systèmes de technologie de l'information; les risques associés aux activités internationales; la capacité de protéger la propriété intellectuelle et de préserver les droits de propriété intellectuelle; les changements dans les relations avec les tiers; l'effet de tout changement dans les relations avec les clients et les fournisseurs de Viatris ou de ses partenaires et les habitudes d'achat des clients; les répercussions de la concurrence; tout changement de la situation économique et financière de Viatris ou de ses partenaires; les incertitudes et les questions qui ne sont pas du ressort des dirigeants, y compris la situation économique générale, l'inflation et les taux de change; l'incapacité d'effectuer des rachats d'actions conformes aux attentes actuelles; la volatilité du cours des actions; et les autres risques décrits dans les documents déposés par Viatris auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Viatris utilise couramment son site Web pour divulguer des renseignements importants au public de façon générale et non exclusive aux fins de respect des principes de la divulgation loyale réglementée par la SEC (Regulation FD). Viatris ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés aux fins de révision ou de modification après la date du présent communiqué de presse, sauf si la loi l'exige.

CA-VIAG-2024-00076F SE 2024

1 Feldman H, et al. Impotence and its medical and phycological correlates results of the Massachusetts male ageing study. J Urol, 1994;151: 54-61

2 Manfredi, C., Castiglione, F., Fode, M. et al. News and future perspectives of non-surgical treatments for erectile dysfunction. Int J Impot Res 35, 699-705 (2023). https://doi.org/10.1038/s41443-022-00602-3

3 Allen MS, Wood AM, Sheffield D. The Psychology of Erectile Dysfunction. Current Directions in Psychological Science. 2023; 32(6) : 487-493

4 Monographie de VIAGRA, https://produits-sante.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1983916/4938990/Viatris_OUS_Logo.jpg

SOURCE Viatris Inc.

Contacts : Médias : 1 724 514-1968, [email protected]