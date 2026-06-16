Viatris figure parmi les Meilleurs lieux de travail(MC) au Canada en 2026

ETOBICOKE, Ontario, le 16 juin 2026 /CNW/ - Viatris Inc. (Nasdaq : VTRS) a été reconnue comme l'un des Meilleurs lieux de travailMC au Canada en 2026 par Great Place to WorkMD. Cette reconnaissance souligne la volonté de Viatris de favoriser une culture où ses collègues se sentent valorisés, engagés et soutenus pour effectuer un travail pertinent tout en ayant une incidence positive sur les patients et les communautés.

Great Place to WorkMD est l'autorité mondiale en matière de culture en milieu de travail, d'expérience des employés et de comportements de direction éprouvés pour générer des revenus, favoriser la conservation du personnel et stimuler l'innovation. Cette reconnaissance est le fruit d'une évaluation indépendante, qui repose sur un processus rigoureux en deux étapes comprenant un sondage anonyme auprès des employés et une évaluation spécifique de la culture d'entreprise, ainsi que des pratiques, des politiques et de la culture RH et de direction de l'organisation.

« Être reconnu comme l'un des meilleurs lieux de travail au Canada est une validation puissante de la culture que nos collègues aident à bâtir chaque jour », déclare Jeff Long, directeur national de Viatris au Canada. « Nous sommes fermement déterminés à créer un environnement inclusif et très performant où les gens se sentent soutenus, respectés et inspirés à donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que lorsque nos employés s'épanouissent, les patients et les communautés que nous servons le font également. »

« Le besoin de recruter les meilleurs talents se manifeste dans les investissements que les entreprises réalisent, tout en reconnaissant que ce qui est bon pour les employés est essentiel à la réussite de l'organisation », explique Nancy Fonseca, vice-présidente principale, services à la clientèle, Great Place to WorkMD Canada.

À propos de Viatris

Viatris Inc. (Nasdaq : VTRS) est une entreprise mondiale de soins de santé dont la mission est de permettre aux gens du monde entier de vivre en meilleure santé à chaque étape de la vie. Nous répondons aux besoins des patients aux quatre coins du globe en agissant avec détermination et ingéniosité. Que nous mettions au point de nouveaux médicaments, que nous travaillions à maintenir un approvisionnement résilient de traitements essentiels ou que nous recherchions des innovations audacieuses, nous nous efforçons de fournir des solutions efficaces à grande échelle et conçues pour durer. Nous sommes spécialement conçus pour avoir une incidence positive grâce à un portefeuille dynamique de médicaments génériques, de marques établies et de médicaments novateurs qui répondent à des besoins non satisfaits importants. Notre siège social est situé aux États-Unis et nous disposons de centres à Pittsburgh, à Shanghai, en Chine et à Hyderabad, en Inde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : viatris.com et investisseur.viatris.com, et communiquez avec nous sur LinkedIn, Instagram, YouTube et X.

À propos de Great Place to WorkMD :

Great Place to WorkMD est le chef de file mondial de la définition et de la reconnaissance de cultures de travail hautement fiables et performantes. Avec pour mission d'améliorer la société en aidant les entreprises à transformer leur environnement de travail, nous fournissons des repères, des cadres et une expertise pour créer et maintenir des cultures d'exception. La liste des Meilleurs lieux de travailMC au Canada fait partie de la plus importante étude annuelle sur le milieu de travail au monde, représentant 11 millions d'employés dans plus de 50 pays. Les entreprises sont choisies exclusivement en fonction des commentaires de leurs employés. Il n'existe qu'une seule façon de figurer sur ce palmarès : vos employés doivent vous y mettre.

SOURCE Viatris Inc.

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