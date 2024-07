MONTRÉAL, le 8 juill. 2024 /CNW/ - VIA HFR - VIA TGF Inc. (« VIA TGF ») est heureuse d'annoncer les nominations de Mme Marie-France Poulin et de M. Michael Keenan à son conseil d'administration. Ils se sont tous les deux joints au conseil d'administration de VIA TGF au cours des derniers mois, à cette étape décisive où la Société progresse dans le développement du plus grand projet d'infrastructure de l'histoire récente du Canada.

Le projet de train à grande fréquence (TGF) devrait changer la donne pour le transport de passagers au Canada, promettant d'offrir un service ferroviaire plus rapide, plus fréquent et plus fiable qui relie les grandes villes dans le Corridor Québec-Toronto. L'expérience combinée de Mme Poulin et de M. Keenan ainsi que leur expertise stratégique en matière de développement économique, de gouvernance, de politique publique et de gestion des risques joueront un rôle déterminant pour orienter le projet vers sa réussite. Leurs perspectives, qui découlent notamment des importants travaux de M. Keenan en matière de politique des transports et de consultation auprès des Autochtones, et du leadership de Mme Poulin en matière de gouvernance d'entreprise et de pratiques commerciales durables, seront particulièrement utiles pour veiller à ce que le projet de train à grande fréquence s'harmonise avec les pratiques exemplaires en matière de développement durable et d'engagement communautaire.

M. Michael Keenan se joint au conseil d'administration après une longue carrière dans la fonction publique qui a culminé en sept ans d'exercice à titre de sous-ministre des Transports. Dans cette fonction, il a piloté une transformation globale des services numériques et a joué un rôle central dans la plus grande modernisation des normes de sécurité des transports de l'histoire récente. À Transports Canada, il était également responsable de la supervision d'un portefeuille de plusieurs douzaines de sociétés d'État, d'agences et de tribunaux administratifs, ainsi que d'administrations des transports. L'expérience de M. Keenan sera inestimable pour le projet. Il est titulaire d'un baccalauréat de l'Université St. Francis Xavier et d'une maîtrise en économie de l'Université Queen's.

Mme Marie-France Poulin, vice-présidente du Groupe Camada et cofondatrice de Kalia, est une chef d'entreprise respectée qui a fait ses preuves en tant qu'entrepreneure prospère. Sa vaste expérience et sa vision stratégique, acquises dans le cadre de ses rôles au sein de diverses sociétés et de conseils d'administration, dont ceux d'Hydro-Québec et de la Banque Laurentienne, contribueront grandement à l'orientation future de VIA TGF. Mme Poulin est diplômée de l'Université Laval avec un baccalauréat en administration des affaires et elle détient une certification du Collège des administrateurs de sociétés.

Citations

« Nous sommes ravis que M. Keenan et Mme Poulin se soient joints au conseil d'administration de VIA TGF. Leur expertise collective en matière de politique publique, de transport et de leadership d'entreprise sera un atout formidable pour notre organisation tandis que nous réalisons le projet de train à grande fréquence », a déclaré Robert Prichard, président du conseil d'administration.

« Le conseil d'administration de VIA TGF a renforcé ses compétences de façon stratégique grâce aux nominations de M. Keenan et de Mme Poulin à un moment crucial pour la Société. Leurs compétences joueront un rôle clé dans le soutien et l'avancement du projet de TGF visant à transformer le service ferroviaire canadien », a ajouté le président-directeur général de VIA TGF, Martin Imbleau.

En bref

Le projet de train à grande fréquence (TGF) transformera le transport de passagers au Canada en créant un service ferroviaire plus rapide, plus fréquent, plus fiable et durable reliant Toronto , Peterborough , Ottawa , Montréal, Laval , Trois-Rivières et Québec.





en créant un service ferroviaire plus rapide, plus fréquent, plus fiable et durable reliant , , , Montréal, , Trois-Rivières et Québec. Le projet vise à améliorer le service ferroviaire interurbain au Canada en augmentant le nombre de passagers, en offrant une meilleure expérience de voyage, en étant respectueux de l'environnement, accessible et sécuritaire, en maintenant une base financière saine, tout en favorisant la réconciliation avec les communautés autochtones.





en augmentant le nombre de passagers, en offrant une meilleure expérience de voyage, en étant respectueux de l'environnement, accessible et sécuritaire, en maintenant une base financière saine, tout en favorisant la réconciliation avec les communautés autochtones. Trois consortiums internationaux se préparent à soumettre leurs propositions cet été, ce qui constitue un jalon important dans l'avancement du projet et souligne son importance.





D'ici la fin de 2024, le gouvernement du Canada choisira un partenaire du secteur privé qui codéveloppera le projet avec VIA TGF.

À propos de VIA HFR - VIA TGF Inc.

VIA HFR - VIA TGF Inc. est une société d'État fédérale vouée à la transformation du service ferroviaire passager interurbain au Canada. En mettant l'accent sur la durabilité, l'accessibilité et l'innovation, VIA TGF s'engage à développer un service ferroviaire qui répond aux besoins des Canadiens d'aujourd'hui et des générations à venir.

