L'allocution portera sur le caractère essentiel d'un réseau ferroviaire rapide et dédié au transport de passagers dans le corridor le plus densément peuplé au pays.

MONTRÉAL, le 26 sept. 2024 /CNW/ - VIA TGF invite cordialement les représentants des médias à assister à une allocution du président et chef de la direction, Martin Imbleau, qui portera sur l'évolution du projet de réseau de train rapide, fiable et fréquent dédié au transport de passagers entre les villes de Québec et Toronto.

Organisé par le Cercle canadien d'Ottawa, cet événement aura lieu le mardi 1er octobre 2024, de midi à 13 h.

M. Imbleau fera le point sur les avancées du projet, discutera des perspectives offertes par le transport ferroviaire interurbain et de la nécessité de se doter d'un réseau ferroviaire rapide pour rapprocher les vies et les villes tout en soutenant la croissance économique et démographique de la région.

À l'issue de son allocution, M. Imbleau participera à une discussion informelle animée par Rob Russo.

Date: Mardi, 1er octobre 2024



Lieu: Centre national des Arts - Salle Canada

1, rue Elgin

Ottawa, Ontario

K1P 5W1



Heure : Midi à 13 h (ouverture des portes à 11 h 30)



RSVP: Pour confirmer votre présence à la conférence, veuillez-vous inscrire auprès

d'Alessia Matsos par courriel à [email protected] ou par téléphone au 905 869-

7451.





Disponibilité média :

M. Imbleau sera disponible pour des entrevues après la discussion avec Rob Rosso. Pour planifier une entrevue, veuillez contacter Benoit Bourdeau à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 438 686-8476.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tgf-hfr/

Facebook : https://www.facebook.com/tgfhfr

Twitter : https://twitter.com/TgfHfr

SOURCE VIA TGF

CONTACT : VIA TGF, [email protected]