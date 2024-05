MONTRÉAL, le 23 mai 2024 /CNW/ - Mario Péloquin, président et chef de la direction de VIA Rail Canada (VIA Rail), a dévoilé aujourd'hui le plan stratégique de la Société : VIAction 2030. Cet ambitieux plan, reposant sur des objectifs concrets, vise à faire de VIA Rail un opérateur de premier plan en Amérique et un leader de mobilité intégrée, au cœur du parcours des voyageurs au Canada.

Parmi les objectifs 2030, VIA Rail s'engage à :

Générer des économies équivalentes à 15% de son déficit d'exploitation;

Réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50 % par rapport à 2005;

Augmenter sa capacité de 18 %.

« Le Canada s'est bâti sur le rail et je crois fondamentalement au potentiel transformateur de cette industrie », a déclaré Mario Péloquin. « J'ai l'ambition de ne pas attendre pour faire bouger les choses pour nos passager.ères, et ce plan nous offre une feuille de route claire nous permettant de viser plus haut et de transformer nos façons de faire ».

Le train est la voie du futur pour, entre autres, faire face aux grands enjeux environnementaux et économiques du XXIe siècle. Au cours des cinq dernières années, le gouvernement du Canada a déjà investi plus de 3 milliards de dollars dans le cadre de la modernisation de VIA Rail, qui comprend notamment le remplacement de son parc ferroviaire dans le corridor Québec - Windsor pour offrir une expérience de voyage plus moderne, confortable et accessible. Ce plan stratégique est la suite logique de ce grand exercice de modernisation, et permettra à VIA Rail d'ouvrir le prochain chapitre de son histoire.

« Les cinq piliers sur lesquels repose ce plan nous permettront, entre autres, d'améliorer nos opérations en misant sur l'innovation et l'amélioration continue, et de travailler avec les différents acteurs du monde des transports pour livrer d'un océan à l'autre un meilleur service aux Canadien.es. Grâce à cette stratégie quinquennale, nous sommes convaincus qu'encore plus de personnes choisiront le train comme la solution de transport confortable, durable et accessible », a indiqué Vanessa Cherenfant, cheffe de la direction stratégique.

DES PROJETS DÉJÀ EN COURS

VIA Rail a déjà commencé le travail sur plusieurs aspects centraux de ce plan et est bien positionnée pour atteindre les objectifs fixés.

Des nouveaux trains d'un océan à l'autre : le dernier budget du gouvernement fédéral a confirmé le soutien accordé à VIA Rail pour le remplacement de ses trains pour les liaisons longues distances, régionales et éloignées à travers le pays. Dans les années à venir, d'un océan à l'autre, nos passager.ères pourront profiter de nouveaux trains modernes et confortables répondant aux plus hauts standards d'accessibilité.

le dernier budget du gouvernement fédéral a confirmé le soutien accordé à VIA Rail pour le remplacement de ses trains pour les liaisons longues distances, régionales et éloignées à travers le pays. Dans les années à venir, d'un océan à l'autre, nos passager.ères pourront profiter de nouveaux trains modernes et confortables répondant aux plus hauts standards d'accessibilité. La mobilité intégrée au cœur de notre vision : VIA Rail souhaite se positionner comme une force fédératrice de la mobilité intégrée au pays, particulièrement en contribuant à l'intégration de ses gares aux différents réseaux de transport des villes et en contribuant à densifier les quartiers à proximité.

VIA Rail souhaite se positionner comme une force fédératrice de la mobilité intégrée au pays, particulièrement en contribuant à l'intégration de ses gares aux différents réseaux de transport des villes et en contribuant à densifier les quartiers à proximité. Toujours améliorer le parcours voyageur : Dans le cadre de ce plan, VIA Rail souhaite bonifier son service et offrir la meilleure expérience passager, notamment en répondant aux divers besoins en accessibilité de sa clientèle et en offrant l'une des premières expériences zéro déchet à bord d'un train au monde.

