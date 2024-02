TORONTO, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Vezgo, l'API crypto la plus complète pour les échanges et les portefeuilles de cryptomonnaies, est fière d'annoncer une étape importante dans son parcours pour devenir l'agrégateur de référence dans l'industrie. Avec un engagement inébranlable à fournir la connectivité et des solutions complètes, Vezgo a intégré avec succès 35 échanges centralisés, 21 blockchains, et plus de 300 wallets.

"L'adoption de la crypto continue de croître et fait partie de plus en plus de portefeuille d'investisseurs. Il est important qu'il y ait une information à jour sur ce type d'actif afin que les investisseurs puissent les analyser, suivre les règles fiscales et recevoir des conseils appropriés de leurs conseillers financiers", déclare Jeff Matte, directeur général de Vezgo. "Initialement, Vezgo a été conçu pour permettre aux utilisateurs de suivre leurs investissements en crypto dans Wealthica. Wealthica est le plus important logiciel de suivi de portefeuille au Canada avec plus de 33 milliards de dollars d'actifs agrégés. L'équipe Wealthica a par la suite rendu Vezgo disponible à l'échelle mondiale afin de fournir une solution unique pour toutes les intégrations de crypto. Aujourd'hui, nous avons plus de 40 clients, dont des logiciels d'investissements, des logiciels d'impôts et des outils de conformité."

Des changements positifs dans la dynamique du secteur

Le milieu de la cryptomonnaie est de plus en plus dynamique comme en témoigne l'arrivée des fonds négociés en bourses (ETF) aux États-Unis. Des leaders du secteur, tels que PayPal et Circle, ont déjà fait des annonces importantes sur la création de "stablecoin" et de fonds négociés en bourse liés au bitcoin. Onze fonds négociés en bourse ont fait leur entrée aux États-Unis en début d'année.

Ces tendances macroéconomiques, associées à l'essor des projets crypto axés sur la conformité, ont créé un environnement propice à la croissance et au développement de Vezgo.

Vezgo - Une API pour l'intégration de toutes les cryptomonnaies

Grâce à son offre unique pour les entreprises, Vezgo permet aux utilisateurs de suivre facilement et de manière transparente leurs investissements en crypto sur les échanges centralisés (CEX) et les portefeuilles autogérés.

Dans la lignée de cette réalisation, la société sœur de Vezgo, Wealthica , qui offre une alternative à Intuit Mint , a récemment annoncé le lancement de son API d'investissement . Reconnue comme la plus grande API d'investissement canadienne , l'offre de Wealthica va au-delà des investissements traditionnels pour inclure maintenant le suivi des crypto-monnaies investies dans des fonds négociés en bourse (ETF) canadiens.

Cas d'utilisation les plus populaires :

Suivi des investissements et des portefeuilles

Les gestionnaires de portefeuilles du monde entier utilisent l'API Vezgo pour intégrer et surveiller les investissements crypto au sein de leurs plateformes. Les utilisateurs disposent ainsi d'une vue consolidée de l'ensemble de leur portefeuille d'investissement, qu'il s'agisse d'actifs traditionnels ou digitaux. Systèmes de gestion de portefeuille

Les systèmes de gestion de portefeuille traditionnels utilisent l'API de Vezgo pour étendre leur couverture aux cryptomonnaies. Cette intégration permet aux professionnels de la finance d'incorporer de manière transparente les actifs digitaux dans leur stratégie globale de portefeuille et leurs processus de gestion. Logiciels de comptabilité et de fiscalité des cryptomonnaies

Les plateformes de logiciels de comptabilité et fiscaux des cryptomonnaies intègrent l'API Vezgo pour faciliter le suivi et le reporting des transactions en crypto-monnaies. Cela garantit des calculs fiscaux et des rapports financiers précis pour les utilisateurs détenant de la crypto. Logiciels de conformité

Les plateformes de conformité s'appuient sur l'API Vezgo pour suivre et valider la légitimité des investissements en cryptomonnaie . Elles peuvent servir d'outil pour surveiller les investissements faits par des initiés, prévenir les conflits d'intérêts et assurer la conformité aux réglementations. Produits de prêt et d'évaluation du crédit

Les produits de prêt et d'évaluation du crédit s'appuient sur Vezgo pour prendre en compte les avoirs en crypto des utilisateurs dans les environnements web3 lors de l'évaluation de leur solvabilité. Cette intégration élargit le champ des actifs pris en compte dans les modèles d'évaluation du crédit. Crypto-assurance

Les produits de crypto-assurance intègrent l'API Vezgo pour suivre et identifier les fraudes potentielles sur les comptes, ajoutant ainsi une couche de sécurité supplémentaire aux produits.

Sécurisé et conforme

Vezgo est certifié SOC 2 Type II . La sécurité des données et la conformité sont primordiales. L'API Crypto Vezgo est conçue avec des mesures de sécurité robustes pour protéger les informations financières sensibles.

Comment démarrer :

Les fintechs intéressées peuvent accéder librement à l' API Crypto de Vezgo pour la tester. Les développeurs peuvent consulter la documentation de l'API et la liste des intégrations .

Pour recevoir vos clés d'API d'essai, inscrivez-vous sur le portail client Vezgo . Pour les opportunités de partenariat, contactez l'équipe commerciale à l'adresse [email protected] .

À propos de Vezgo

Avec plus de 40 clients dans le monde, Vezgo est l'une des plus grandes API crypto. Fondée en 2021 par l'équipe de Wealthica, elle a reçu des investissements de la part d'acteurs majeurs de l'espace financier, dont Flinks. La mission est simple : Être le moyen le plus rapide de connecter des actifs digitaux et des wallets web3 à des applications pour suivre des portefeuilles crypto entiers de manière conforme (nous sommes certifiés SOC 2 Type 2).

SOURCE Vezgo Inc.

Renseignements: pour les demandes des médias, veuillez contacter Jeff Matte, [email protected].