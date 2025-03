ABOU DABI, UAE, le 12 mars 2025 /CNW/ - Vezgo, l'API leader en agrégation de données numériques, agrégeant plus de 20 milliards de dollars d'actifs cryptographiques, est fier d'annoncer sa disponibilité sur AWS Marketplace. Cette étape majeure a été rendue possible grâce à une collaboration stratégique avec Veeup et Quadri Venture. Ce développement représente une avancée significative pour simplifier l'accès aux solutions puissantes de Vezgo aux entreprises exploitant le cloud.

"Rejoindre AWS Marketplace est une étape essentielle pour Vezgo afin de mieux servir nos clients actuels et futurs," a déclaré Elie Geha, PDG de Vezgo. "Grâce à l'expertise et au soutien de Veeup et Quadri Venture, nous sommes maintenant en mesure d'offrir nos solutions de données Web3 à un public plus large tout en améliorant l'expérience d'achat pour nos clients."

Avantages de l'intégration sur AWS Marketplace

La disponibilité de Vezgo sur AWS Marketplace offre plusieurs avantages clés aux clients :

Processus d'achat simplifié : Les entreprises peuvent désormais acheter les services de Vezgo directement via leur compte AWS, simplifiant ainsi la gestion des fournisseurs et la facturation.

: Les entreprises peuvent désormais acheter les services de Vezgo directement via leur compte AWS, simplifiant ainsi la gestion des fournisseurs et la facturation. Sécurité et fiabilité renforcées : Le processus rigoureux de validation d'AWS Marketplace garantit aux clients l'accès à des solutions sécurisées, fiables et conformes.

: Le processus rigoureux de validation d'AWS Marketplace garantit aux clients l'accès à des solutions sécurisées, fiables et conformes. Accessibilité accrue : Les clients bénéficiant d'AWS Marketplace profitent d'une portée mondiale, permettant aux entreprises de toute taille d'intégrer Vezgo facilement dans leurs flux de travail.

: Les clients bénéficiant d'AWS Marketplace profitent d'une portée mondiale, permettant aux entreprises de toute taille d'intégrer Vezgo facilement dans leurs flux de travail. Optimisation des coûts: Les clients AWS peuvent utiliser leurs crédits cloud existants pour financer les services de Vezgo, offrant ainsi une solution rentable pour l'agrégation de données financières.

À propos de Vezgo

Vezgo offre une API d'agrégation de données financières de premier plan qui permet aux entreprises d'accéder, d'analyser et d'intégrer des données financières en toute simplicité. Plébiscité par les innovateurs de la fintech, tels que les logiciels de fiscalité et de comptabilité, les gestionnaires d'actifs, les plateformes d'échange de cryptomonnaies, ainsi que les cabinets juridiques et d'audit, Vezgo simplifie la gestion des données complexes pour une prise de décision optimisée.

À propos de Veeup & Quadri Venture

Veeup est une société de conseil cloud de premier plan spécialisée dans l'accompagnement des entreprises SaaS pour optimiser leurs stratégies de mise sur le marché sur des plateformes leaders comme AWS Marketplace. Avec une expertise sur l'intégration fluide et l'efficacité opérationnelle, Veeup joue un rôle clé dans l'expansion des fournisseurs de technologies et l'optimisation du processus d'intégration des clients.

Quadri Venture, un studio de capital-risque innovant, collabore avec des startups prometteuses pour accélérer leur croissance grâce à un accompagnement stratégique, au développement technologique et au positionnement sur le marché. En combinant une expertise approfondie des technologies émergentes avec une approche axée sur les résultats, Quadri Venture permet aux entreprises comme Vezgo de réussir à grande échelle.

Pour plus d'informations sur Vezgo sur AWS Marketplace et pour accéder à notre API de classe mondiale, veuillez visiter : AWS Marketplace.

SOURCE Vezgo Inc.

Elie Geha, Co-Founder CEO, [email protected]