VANCOUVER, BC, le 1er nov. 2024 /CNW/ - La déclaration suivante est émise par Rice Harbut Elliott LLP concernant un avis d'approbation de règlement de recours collectif et la date limite de réclamations dans le règlement du recours collectif décrit ci-dessous :

RÈGLEMENT

Un règlement a été approuvé par la Cour dans le cadre du Recours Collectif Ruckman c. Biotrade Canada Ltd. et al., S.C.B.C. No. VLC S-1914497. Des fonds de règlement d'environ 2 734 485 $ (après déduction des frais juridiques, des frais d'administration des réclamations et des honoraires) sont disponibles pour payer tous les réclamants admissibles qui présentent une réclamation valide. Le règlement est un compromis des litiges contestées et ne constitue pas une admission de responsabilité ou d'acte répréhensible ou de faute de la part de l'une des défenderesses.

Si vous avez acheté ou ingéré du U-Dream au Canada le 18 août 2014 ou après cette date, vous pouvez faire l'une des deux catégories de réclamations suivantes :

RÉCLAMATION POUR UN REMBOURSEMENT : Les membres du groupe qui demandent un remboursement peuvent avoir droit à des paiements de 15 $ ou plus sur présentation d'une preuve d'achat.



RÉCLAMATION POUR DOMMAGES CORPORELS : Les membres du groupe ayant subi des dommages corporels pourraient avoir droit à des paiements allant de 1 000 à 40 000 $, en fonction du type de dommage. Par ailleurs, les membres du groupe qui ont subi des dommages corporels peuvent avoir droit à des indemnités d'invalidité, de chômage ou pour d'autres pertes financières.

DATE LIMITE POUR FAIRE UNE RÉCLAMATION

La date limite pour faire une réclamation est le 3 mars 2025. Remplissez le formulaire de réclamation en ligne en vous rendant sur le site www.udreamsettlement.ca ou par la poste en communiquant avec l'administrateur des réclamations :

UDreamSettlement

a/s RicePoint Administration, Inc.

P.O. Box 3355

London, ON N6A 4K3

Si vous ne faites pas de réclamation, vous ne recevrez pas d'indemnisation et vous renoncerez au droit d'obtenir de l'argent à l'avenir.

INFORMATIONS OU QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Si vous n'êtes pas certain d'être inclus en tant que membre du groupe du Règlement en question, vous pouvez demander de l'aide gratuitement en visitant le site www.udreamsettlement.ca afin d'obtenir plus d'informations ou en envoyant un courriel à [email protected].

Pour obtenir plus d'informations ou une copie de l'Entente de Règlement, consultez le site internet suivant : www.udreamsettlement.ca.

Vous pouvez également communiquer avec les avocats du groupe à [email protected] ou par la poste à l'adresse ci-dessous.

Suite #820 - 980 Howe Street

Vancouver, BC V6Z 0C8

SOURCE Rice Harbut Elliott LLP

Contact (press only): Kendal Paul, [email protected]