Vetoquinol Canada lance PHOVIA®, une innovation qui fait ses preuves dans le domaine de la dermatologie vétérinaire

LAVALTRIE, QC, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Vetoquinol Canada a aujourd'hui le plaisir d'offrir aux vétérinaires du pays un nouvel outil adopté par plusieurs dermatologues de la communauté internationale, qui aidera à répondre à plusieurs défis contemporains reliés au domaine de la dermatologie chez les animaux de compagnie.

Le système PHOVIAᴹᴰ est destiné à une application topique et vise à créer un environnement favorable aux mécanismes physiologiques de régénération cutanée par action physique. (Groupe CNW/Vétoquinol N.-A. Inc.)

PHOVIA® est un système novateur qui cherche à repousser les limites des normes de soins actuels grâce à l'utilisation de l'énergie lumineuse fluorescente (ELF). Bien que cette technologie soit déjà utilisée en médecine humaine, Vetoquinol est le pionnier de son utilisation dans le monde animal.

Lancé en Europe ainsi qu'aux États-Unis en 2021, c'est maintenant au tour du Canada de bénéficier de cette innovation. Dans le domaine de la dermatologie des animaux de compagnie, qui éprouve plusieurs défis, Vetoquinol ainsi que ses nombreux partenaires sont très optimistes quant au potentiel de cette nouvelle technologie. L'utilisation responsable des antibiotiques, la réduction de la qualité de vie des animaux touchés et de leurs propriétaires en raison de l'intensité et de la nature chronique des problèmes dermatologiques ainsi que le temps requis pour traiter et résoudre les problèmes de peau sont quelques exemples de défis que PHOVIA® compte bien aider à surmonter.

Dans des études réalisées sur des chiens, l'utilisation de l'ELF polychromatique a favorisé l'accélération de la régénération naturelle de la peau, dans des situations où la peau était endommagée (1,2). Plusieurs efforts soutenus tant au Canada qu'à l'international sont déployés afin de démontrer les bénéfices de cette technologie innovante.

À PROPOS DE VETOQUINOL

Vetoquinol est un acteur international de la santé animale, présent en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique. Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux destinés aux animaux de rente (bovins, porcs) et aux animaux de compagnie (chiens, chats). Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance hybride au Groupe. Au 30 septembre 2021, Vetoquinol emploie 2 540 personnes. Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO). Apprenez-en plus sur notre parcours et nos produits en visitant www.vetoquinol.ca

