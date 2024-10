LAVALTRIE, QC, le 16 oct. 2024 /CNW/ -

À nos partenaires,

FLEXADIN® ÉVOLUE. VETOQUINOL CANADA ANNONCE LE LANCEMENT DE FLEXADIN® ESSENTIAL Post this La gamme Flexadin Essential (Groupe CNW/Vétoquinol N.-A. Inc.) Transition des produits Flexadin Plus et Flexadin Advanced Original vers Flexadin Essential (Groupe CNW/Vétoquinol N.-A. Inc.)

Vetoquinol Canada est fière d'offrir aux vétérinaires des quatre coins du pays une nouvelle gamme de produits Flexadin Essential, la dernière évolution de la marque Flexadin, conçue pour répondre aux besoins des animaux de compagnie et de leurs propriétaires avec des produits adaptés à l'âge et aux étapes de la vie de l'animal.

Quatre (4) produits s'ajouteront à la gamme :

Flexadin Cat

Flexadin Young Dog Mini

Flexadin Young Dog Maxi

Flexadin Adult Dog

Trois (3) produits seront retirés plus tard en 2025 :

Flexadin Plus pour chats et petits chiens

Flexadin Plus moyens et grands chiens

Flexadin Advanced Original

Les produits Flexadin Essential seront proposés aux propriétaires d'animaux qui utilisent actuellement les produits Flexadin Plus et Flexadin Advanced Original. Cette transition simplifiera la marque pour nos partenaires stratégiques, nos clients et les propriétaires d'animaux, et permettra de proposer une solution adaptée à chaque animal. Les produits Flexadin Advanced et Flexadin comprimés continueront d'être offerts. Pour garantir à nos clients une transition en douceur, les produits Flexadin Plus et Flexadin Advanced Original demeureront accessibles jusqu'en juin 2025 ou jusqu'à l'épuisement des stocks.

« Largement adopté dans l'ensemble de la communauté vétérinaire internationale, Flexadin aide à relever le défi de la gestion de la mobilité et témoigne de notre engagement à améliorer le bien-être des animaux de compagnie », explique Christopher Lambert, Directeur, Marketing. « Depuis 2013, Vetoquinol demeure un partenaire clé en matière de mobilité en permettant aux vétérinaires canadiens soucieux du bien-être à long terme des animaux d'aider les propriétaires à maintenir un niveau adéquat d'activité physique chez leurs compagnons, et ce, en proposant des solutions et des produits fondés sur des données probantes », ajoute-t-il.

Des études locales et internationales continuent de démontrer que l'utilisation de collagène non dénaturé de type II favorise la santé et la fonction articulaires chez les chiens et les chats. Des efforts soutenus ont été déployés, au Canada et à l'échelle internationale, pour démontrer les avantages de cet ingrédient actif unique. Des changements peuvent apparaître pour une ou plusieurs articulations chez le jeune chien1, d'où l'importance d'une démarche proactive multimodale en matière de mobilité pour améliorer la qualité de vie de tous les patients.

Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur l'évolution de la gamme Flexadin, nous vous invitons à contacter notre service Expérience client au 1 800 565-0497.

Ariane Bouchard

Gestionnaire, Programmes Marketing

« Pour toutes les personnes impliquées dans la santé de l'animal, Flexadin est le supplément de choix pour supporter le maintien de la mobilité de votre compagnon à quatre pattes, tout au long de sa vie. »

1. Enomoto,M., de Castro, N., Hash, J. et al. Prevalence of radiographic appendicular osteoarthritis and associated clinical signs in young dogs. Sci Rep 14, 2827 (2024).

À PROPOS DE VETOQUINOL

Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, présent en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique.

Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux destinés aux animaux d'élevage (bovins, porcs) et aux animaux de compagnie (chiens, chats). Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance hybride au Groupe. Au 31 décembre 2022 Vetoquinol emploie plus de 2 500 personnes.

Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO). Vetoquinol est éligible aux PEA et PEA-PME.

Ariane Bouchard, Gestionnaire, Programmes Marketing, [email protected]