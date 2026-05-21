- La suzétrigine, un inhibiteur sélectif du signal de la douleur, pourrait offrir un traitement à plusieurs millions de personnes annuellement qui présentent des douleurs aiguës modérées ou sévères au Canada -

TORONTO, le 21 mai 2026 /CNW/ - Vertex Pharmaceuticals (Nasdaq : VRTX) a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a accepté d'étudier sa présentation de drogue nouvelle pour la suzétrigine, un médicament destiné au traitement de la douleur aiguë modérée ou sévère chez les adultes. La suzétrigine est un inhibiteur sélectif du signal de la douleur transmis par le canal NaV1.8 qui représente une nouvelle classe d'analgésiques oraux; elle ne fait pas partie de la famille des opioïdes ni de celle des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Si elle est homologuée par Santé Canada, la suzétrigine pourrait être la première nouvelle classe de médicaments pour le traitement de la douleur aiguë à voir le jour au Canada depuis plus de vingt ans. Chaque année, environ 8 millions d'adultes canadiens se voient prescrire des analgésiques pour traiter des douleurs aiguës.

« Avec l'acceptation de notre présentation de drogue nouvelle pour la suzétrigine annoncée aujourd'hui, nous franchissons une étape majeure dans notre mission consistant à transformer la prise en charge de la douleur au Canada, a souligné Michael Siauw, directeur général de Vertex Pharmaceuticals (Canada) Incorporated. Les Canadiens et les Canadiennes présentant des douleurs aiguës devraient avoir accès à des traitements novateurs. Aucune nouvelle classe de médicaments contre la douleur aiguë n'a été introduite depuis plus de 20 ans. Il s'agit là d'un besoin de grande importance qui pourrait être comblé grâce à la suzétrigine, laquelle donnerait de surcroît plus d'options aux professionnels de la santé. »

Vertex souhaite que l'examen réglementaire de la suzétrigine s'inscrive dans un processus d'examen harmonisé avec les organismes canadiens d'évaluation des technologies de la santé (ETS) : l'Agence canadienne des médicaments (AMC) et l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) du Québec. Un examen harmonisé est un processus dans le cadre duquel Santé Canada et les organismes d'ETS s'échangent de l'information afin d'améliorer la coordination de l'examen. Les nouveaux traitements efficaces peuvent ainsi être mis sur le marché plus rapidement, pour le bien de la population canadienne.

La suzétrigine a été homologuée par la Food and Drug Administration aux États-Unis en janvier 2025, sous l'appellation commerciale JOURNAVX®. Aux États-Unis, la demande s'est vu accorder le statut de traitement révolutionnaire, a été inscrite au processus accéléré et son examen a été désigné prioritaire.

À propos de la suzétrigine

La suzétrigine (JOURNAVX) est un médicament expérimental administré par voie orale qui inhibe de façon sélective le signal de la douleur transmis par le canal sodique dépendant du voltage NaV1.8. Ce canal est exprimé sélectivement dans les neurones sensoriels de la douleur périphérique (nocicepteurs), où il transmet les signaux douloureux (potentiels d'action). Il n'est pas exprimé dans le cerveau humain et n'est pas associé à la dépendance.

Le canal NaV1.8 est une cible validée sur le plan génétique pour le traitement de la douleur, et un rapport favorable entre les bienfaits et les risques a été observé avec la suzétrigine dans trois essais cliniques de phase 3 et dans deux essais cliniques de phase 2 chez des patients présentant des douleurs aiguës modérées ou sévères.

Aux États-Unis, la Food and Drug Administration a approuvé l'administration de JOURNAVX deux fois par jour pour le traitement de la douleur aiguë modérée ou sévère, y compris en contexte postopératoire, chez les adultes.

À propos de Vertex

Vertex est une société mondiale de biotechnologie qui investit dans l'innovation scientifique afin de mettre au point des médicaments transformateurs pour les personnes atteintes de maladies graves. La société a des traitements approuvés pour la fibrose kystique, l'anémie falciforme, la bêta-thalassémie dépendante des transfusions et la douleur aiguë; elle continue à mener des programmes cliniques et des programmes de recherche dans ces domaines. Vertex dispose également d'une solide gamme de traitements expérimentaux utilisant diverses modalités thérapeutiques pour d'autres maladies graves où elle possède une connaissance approfondie des processus biologiques humains en cause, notamment la néphropathie à immunoglobulines A (IgA), la douleur neuropathique, la néphropathie médiée par l'APOL1, la glomérulonéphrite extramembraneuse primitive, la maladie rénale polykystique autosomique dominante, le diabète de type 1, la myasthénie grave généralisée et la dystrophie myotonique de type 1.

Vertex a été fondée en 1989. Son siège social mondial est à Boston et son siège social international est à Londres. De plus, la société possède des centres de recherche et développement et des bureaux commerciaux en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Vertex est constamment reconnue comme l'un des meilleurs milieux de travail de l'industrie; elle a figuré 16 années consécutives sur la liste des meilleurs employeurs du magazine Science et est l'un des 100 meilleurs employeurs selon le magazine Fortune. Pour connaître les dernières actualités sur l'entreprise et pour en apprendre davantage sur l'histoire de l'innovation chez Vertex, visitez www.vrtx.com/fr-ca.

Remarque concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, comme défini dans la loi sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières privées (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, y compris, sans s'y limiter, les déclarations faites par Michael Siauw dans ce communiqué de presse, les déclarations relatives aux bienfaits attendus de la suzétrigine, notamment la possibilité qu'elle constitue la première nouvelle classe de médicaments pour le traitement de la douleur aiguë à voir le jour au Canada depuis plus de 20 ans, ainsi que les déclarations concernant les attentes liées à l'examen harmonisé avec les organismes d'ETS, soit l'AMC et l'INESSS. Bien que Vertex estime que les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont exactes, ces déclarations prospectives représentent les opinions de la société uniquement à la date de ce communiqué de presse et il existe un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives. Parmi ces risques et ces incertitudes, citons entre autres la possibilité que la suzétrigine ne soit pas homologuée par les autorités réglementaires canadiennes ou qu'elle ne le soit pas en temps voulu, et d'autres risques énumérés sous la rubrique Risk Factors (facteurs de risque) dans le rapport annuel de Vertex et les documents ultérieurs déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et disponibles sur le site Web de la société aux adresses www.vrtx.com et www.sec.gov. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Vertex décline toute obligation de mettre à jour les renseignements contenus dans ce communiqué de presse à mesure que de nouveaux renseignements deviennent disponibles.

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SOURCE Vertex Pharmaceuticals (Canada) Inc.