MONTRÉAL, le 17 août 2023 /CNW/ - EnviroCompétences est heureux d'annoncer la 2ème phase de son projet VERT TON AVENIR : Choisis un métier en environnement et sauve la planète tous les jours !

VERT TON AVENIR : Choisis un métier en environnement et sauve la planète tous les jours ! (Groupe CNW/EnviroCompétences)

Les métiers de l'environnement ont des impacts significatifs sur la santé publique des citoyens. Cette affirmation est d'autant plus vraie dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre : répercussions urgentes sur la santé publique (s'il n'y a pas d'opérateurs en eau potable, nous n'aurons bien évidemment pas d'eau potable de qualité ; s'il n'y a pas de ramassage des poubelles, il y aura des impacts sur l'hygiène de nos rues et des familles ; s'il n'y a pas de trieurs, nous ne pourrons pas recycler ; etc.).

Pour toutes ces raisons, EnviroCompétences estime qu'il est impératif de faire de la promotion des métiers et des professions de la filière environnementale, une priorité.

Grâce au financement de la Commission des partenaires du marché du travail, nous avons développé une activité interactive présentée sur des bornes tactiles géantes et mobiles envoyées gratuitement dans les institutions scolaires et CJE à travers le Québec, ainsi que sur le site www.verttonavenir.com.

Lors de la phase 2 de ce projet, nous avons ajouté 5 métiers pour en faire un total de 10 dédiés au secteur de l'environnement. Ces professions nous permettent d'étoffer la palette des carrières possibles au sein de la filière environnementale, en promouvant des domaines d'activités variés : Air et changements climatiques, Sols, Eau, Énergies propres et renouvelables, Restauration après-sinistre, Matières dangereuses et résiduelles, Laboratoires services-conseils.

Si vous désirez plus d'informations ou recevoir une de nos bornes gratuitement, veuillez communiquer avec Nadia Frangella, chargée de projets [email protected].

À propos d'EnviroCompétences

Fondé en 1996, EnviroCompétences travaille en concertation avec les employeurs et les travailleurs de l'industrie de l'environnement et intervient dans les domaines de la formation, du développement de l'emploi et de l'adaptation des ressources humaines, en plus de réaliser de nombreuses réflexions et actions pour bien comprendre l'évolution de la filière. Aujourd'hui, EnviroCompétences représente plus de 70 000 travailleurs et professionnels de l'environnement, plus de 10 000 employeurs gravitant autour de l'environnement et plus de 50 formations techniques et générales. C'est plus de 25 ans d'expertise qui s'est développée grâce à̀ la synergie avec tous les acteurs de la filière. Il s'agit de la courroie de transmission incontournable sur les réalités de l'emploi de la filière et leurs besoins de développement des compétences.

