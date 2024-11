ENVIROCOMPÉTENCES ET TECHNOCOMPÉTENCES S'UNISSENT POUR LE SOMMET DE LA TRANSITION VERTE ET NUMÉRIQUE DE LA MAIN-D'ŒUVRE AU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Le 30 janvier 2025, les comités sectoriels de main-d'œuvre EnviroCompétences et TECHNOCompétences, tiendront en collaboration le Sommet de la transition verte et numérique de la main-d'œuvre à la Maison Alcan. Cet événement phare, rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, réunira les réseaux des comités sectoriels de main-d'œuvre (CSMO), des partenaires de l'écosystème et des représentants ministériels pour échanger sur les actions concrètes à mener en matière de formation et de développement des compétences. Ces efforts sont essentiels pour répondre aux défis de rareté de main-d'œuvre et soutenir la transformation durable de l'économie québécoise.

Logo Gouvernement du Québec (Groupe CNW/EnviroCompétences)

Grâce à la création de deux pôles d'expertise distincts, reconnus par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), des travaux importants ont été réalisés en matière de transition verte et numérique. Cette journée offrira l'occasion de partager les résultats de ces initiatives, notamment le grand diagnostic vert, ainsi que les travaux de TECHNOCompétences et du comité Information sur le marché du travail (IMT). Un dialogue stratégique sera lancé pour aborder les enjeux cruciaux de ces transitions pour l'avenir du Québec.

« Dans un contexte où les économies verte et numérique transforment nos milieux de travail, nous devons nous assurer que les Québécoises et les Québécois puissent relever les nouveaux défis qui se présentent à eux. Le Sommet de la transition verte et numérique de la main-d'œuvre est une occasion constructive d'échanger sur des approches novatrices en matière de développement des compétences. Ça permet de bien se préparer aux enjeux de demain ! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'intervention sectorielle est au cœur de la mission de la Commission des partenaires du marché du travail, ce qu'elle reconnaît et soutient par l'élaboration de la Politique d'intervention sectorielle et par le travail de proximité avec les CSMO. C'est par la vision, les axes, les orientations et les actions stratégiques de cette politique qu'ont été créés les pôles d'expertise. Le présent Sommet est le fruit du travail rigoureux des CSMO, qui sont porteurs des pôles d'expertise en transition verte et numérique. Il vient démontrer de façon probante l'apport significatif de la concertation des acteurs pour mettre en place des solutions efficientes et concrètes sur le plan du développement des compétences de la main-d'œuvre, une nécessité dans le contexte des grandes transitions actuelles. »

Jean Lortie, président de la Commission des partenaires du marché du travail et du Conseil emploi métropole

Objectifs principaux de la journée :

Présenter les résultats des travaux sur les transitions verte et numérique, notamment le grand diagnostic vert ;

les grandes tendances en matière de main-d'œuvre, de formation, ainsi que les enjeux présents et futurs ; Identifier les besoins en compétences et les nouveaux emplois liés aux transitions verte et numérique ;

les besoins en compétences et les nouveaux emplois liés aux transitions verte et numérique ; Proposer des actions concrètes, basées sur des pratiques novatrices et une vision commune ;

des actions concrètes, basées sur des pratiques novatrices et une vision commune ; Discuter des opportunités et des défis pour améliorer la productivité et la compétitivité de l'économie québécoise à travers ces transitions.

Cette journée s'inscrit dans une dynamique collaborative rassemblant les acteurs clés pour faire progresser les transitions verte et numérique au Québec. Un comité de travail sera également formé pour coordonner les prochaines étapes de cette transformation, avec un accent mis sur des solutions durables et adaptées au marché du travail.

Détails de l'événement :

Date : 30 janvier 2025

30 janvier 2025 Lieu : Maison Alcan, 1188 Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec H3A 1H6

Inscription et informations :

Pour participer à cet événement incontournable, veuillez vous inscrire directement via le lien suivant : https://web.cvent.com/event/4343f092-2421-4889-a77d-8d3b4f2f9a8f/regProcessStep1

À propos d'EnviroCompétences :

Fondé en 1996, EnviroCompétences, comité sectoriel de main-d'œuvre de l'environnement, travaille en étroite collaboration avec les employeurs et les travailleurs de l'industrie de l'environnement. L'organisme se concentre sur la formation, le développement de l'emploi et l'adaptation des ressources humaines, tout en menant des réflexions et actions pour comprendre et anticiper l'évolution de la filière. EnviroCompétences représente aujourd'hui plus de 70 000 travailleurs et professionnels, et 10 000 employeurs dans le secteur environnemental, tout en offrant plus de 50 formations techniques et générales. Fort de plus de 25 ans d'expertise, EnviroCompétences est un acteur incontournable en matière d'emploi et de développement des compétences dans le secteur de l'environnement.

À propos de TECHNOCompétences :

TECHNOCompétences, comité sectoriel de main-d'œuvre en Technologie de l'information et des télécommunications (TIC), est mandatée pour soutenir les entreprises et talents d'aujourd'hui et de demain. Par son engagement à collaborer avec toutes les parties prenantes de l'écosystème numérique québécois, TECHNOCompétences élabore des stratégies innovantes pour le développement des compétences, favorisant ainsi la croissance et la résilience des entreprises TIC. L'organisme s'impose comme un catalyseur de l'innovation et du progrès, en accompagnant le secteur à chaque étape de ses multiples et constantes transformations.

SOURCE EnviroCompétences

Pour toute question, veuillez contacter : Pierre Lengronne, Directeur des communications, EnviroCompétences, [email protected], (514) 384-4999, poste 223; Renseignements : Dominique Dodier, Directrice générale, EnviroCompétences, (514) 384-4999, poste 225, [email protected]