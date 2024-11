EnviroCompétences lance un projet innovant sur les métiers du traitement de l'eau

MONTRÉAL, le 25 nov. 2024 /CNW/ - EnviroCompétences est fier d'annoncer le lancement d'un jeu interactif inédit visant à valoriser les parcours de formation menant aux métiers essentiels du secteur du traitement de l'eau. La réalisation de ce projet innovant est rendue possible grâce à un financement de 767 730 $ du gouvernement du Québec, dans le cadre du programme Évolution-Compétences du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre (FDRCMO), programme Évolution-Compétences, et en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).

Un projet qui répond à une urgence de main-d'œuvre

Ce projet vise à promouvoir les métiers du traitement de l'eau, tels que ceux d'opérateurs et de techniciens en assainissement et traitement de l'eau potable et usée, des fonctions cruciales pour garantir l'accès à une eau de qualité. Face à une rareté de main-d'œuvre dans le secteur de l'eau au Québec, ce jeu interactif ludique est une réponse novatrice, rendant ces professions plus accessibles et inspirant une nouvelle génération à envisager des carrières dans un domaine vital pour l'avenir.

Une initiative inclusive et pédagogique

Conçu pour les étudiants du secondaire, les groupes sous-représentés, les enseignants, conseillers en orientation et emploi, ainsi que pour les adultes en réorientation professionnelle, ce jeu permettra de découvrir les métiers liés au traitement de l'eau, tout en explorant les parcours de formation requis pour y accéder. En offrant une approche interactive et éducative, nous souhaitons non seulement éveiller les intérêts, mais aussi soutenir les enseignants et les conseillers dans l'accompagnement des jeunes vers ces carrières.

Un engagement pour l'avenir

Ce projet encourage les participants à explorer des carrières dans le secteur de l'eau et à participer activement à la gestion durable de cette ressource précieuse. Grâce à cette initiative, EnviroCompétences entend inspirer intérêt et curiosité pour les métiers de l'eau et valoriser les formations disponibles dans ce secteur indispensable.

Une vision partagée

En lançant ce projet, EnviroCompétences continue d'innover et de promouvoir des initiatives qui répondent aux enjeux de main-d'œuvre dans les domaines de l'environnement. Nous remercions sincèrement tous nos partenaires pour leur soutien indéfectible dans la réalisation de notre mission.

À propos d'EnviroCompétences

Fondé en 1996, EnviroCompétences, comité sectoriel de main-d'œuvre de l'environnement, travaille en étroite collaboration avec les employeurs et les travailleurs de l'industrie de l'environnement. L'organisme se concentre sur la formation, le développement de l'emploi et l'adaptation des ressources humaines, tout en menant des réflexions et actions pour comprendre et anticiper l'évolution de la filière. EnviroCompétences représente aujourd'hui plus de 70 000 travailleurs et professionnels, et 10 000 employeurs dans le secteur environnemental, tout en offrant plus de 50 formations techniques et générales. Fort de plus de 25 ans d'expertise, EnviroCompétences est un acteur incontournable en matière d'emploi et de développement des compétences dans le secteur de l'environnement.

Renseignements : Dominique Dodier, Directrice générale, EnviroCompétences, (514) 384-4999, poste 225, [email protected]