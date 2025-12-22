Versements de compensations pour les productions de céréales et de veaux de grain - Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles

LÉVIS, QC, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Les producteurs et les productrices de céréales et de veaux de grain reçoivent, au cours du mois de décembre, des compensations dans le cadre du Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA).

Producteurs et productrices de céréales

Paiement final 2024

Le 19 décembre, un versement final de compensation de 14,7 M$ a été versés aux adhérents cultivant des céréales. Ce versement représente un montant net de 66,71 $/ha pour l'avoine, 57,71 $/ha pour le blé d'alimentation animale, 99,91 $/ha pour le blé d'alimentation humaine et 158,12 $/ha pour l'orge. Ce dernier paiement porte à 44 millions de dollars les compensations nettes totales versées aux producteurs pour l'année d'assurance 2024-2025.

Première avance 2025

Le 5 décembre, une première avance de compensation d'un montant de 29,6 M$ a été versés aux adhérents cultivant des céréales. Après le prélèvement de la contribution préliminaire, cette avance représente un montant net de 109,36 $/ha pour l'avoine, 99,65 $/ha pour le blé d'alimentation animale, 98,15 $/ha pour le blé d'alimentation humaine et 155,81 $/ha pour l'orge.

Producteurs et productrices de veaux de grain

Le 16 décembre, ce sont plus de 2,7 millions de dollars qui ont été versés aux entreprises productrices de veaux de grain en guise de deuxième avance pour l'année d'assurance 2025. Ce versement correspond à un montant net de 154,32 $ par veau vendu.

Citation

« La Financière agricole accompagne les entreprises agricoles face aux exigences du marché. Cet accompagnement se reflète dans nos produits d'assurance et de protection du revenu et nos solutions en matière de financement. À travers ses interventions, La Financière agricole poursuit sa participation à la Politique bioalimentaire pour une agriculture prospère et durable. »

M. Stéphane Labrie, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Intervention du Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles

Programme de type collectif qui protège contre la fluctuation des prix et des coûts de production.

Montants versés lorsque le prix de vente moyen d'un produit est inférieur au revenu stabilisé ajusté, lequel est basé sur le coût moyen de production des entreprises spécialisées.

Programme financé aux deux tiers par la FADQ et au tiers par les adhérents.

Le versement net représente les montants payés par la FADQ et non par les adhérents.

Productions couvertes : agneaux, bouvillons et bovins d'abattage, céréales (avoine, blé, orge) et canola, porcelets, porcs, veaux d'embouche, veaux de grain.

Les producteurs et les productrices ayant obtenu une subvention du Programme d'appui financier à la relève agricole peuvent bénéficier d'un rabais sur leur contribution annuelle à l'ASRA.

Intervention en matière de financement

Pour les entreprises qui éprouvent des difficultés financières, des mesures concrètes peuvent être offertes :

Une entente pour revoir les modalités de remboursement d'un prêt



Une entente sur les versements des prêts



Une offre de garantie de prêt pour renflouer le fonds de roulement

La FADQ appuie les producteurs et productrices agricoles en proposant des programmes et produits financiers diversifiés et adaptés à leur situation.

