Versement additionnel de 12,9 millions de dollars en soutien aux producteurs de veaux d'embouche grâce au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles

LÉVIS, QC, le 22 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec a versé près de 12,9 millions de dollars aux producteurs de veaux d'embouche dans le cadre de la deuxième avance de compensation de l'année d'assurance 2022 au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Ce paiement représente un montant de 21,69 dollars par vache et de 0,2462 dollars par kilogramme de veau vendu.

Une première avance avait été versée en juin dernier. Ce second versement porte à près de 43 millions de dollars le montant total versé aux producteurs de veaux d'embouche par le programme ASRA. Rappelons que le programme est financé aux deux tiers par le gouvernement et au tiers par les producteurs de bovins.

Dans un contexte où l'année 2022 a été caractérisée par une grande variabilité des prix de vente de veaux d'embouche, les sommes versées soutiendront les producteurs qui ont dû composer avec une augmentation des coûts d'alimentation et de carburant.

« La Financière agricole vise à promouvoir une agriculture durable et pérenne. À cet effet, le programme ASRA intervient afin de protéger les producteurs contre la fluctuation des prix et des coûts de production et de contribuer au bon déroulement de leurs opérations. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles

Programme de type collectif qui protège contre la fluctuation des prix et des coûts de production

Paiements versés lorsque le prix de vente moyen d'un produit est inférieur au revenu stabilisé ajusté, lequel est basé sur le coût moyen de production des entreprises spécialisées

Programme financé aux deux tiers par La Financière agricole et au tiers par les adhérents. Les montants nets versés excluent les contributions des adhérents

Productions couvertes : agneaux, bouvillons et bovins d'abattage, céréales (avoine, blé, orge) et canola, porcelets, porcs, veaux d'embouche, veaux de grain

La Financière agricole du Québec, c'est…

Une relation d'affaires avec un peu plus de 23 400 entreprises agricoles et forestières

Une offre de produits et de services de qualité en financement, en assurance et en protection du revenu

Avoir la relève agricole au cœur de ses priorités en lui offrant une aide financière directe et adaptée à sa réalité, dont 12,1 millions de dollars accordés à 540 jeunes de cette relève

Une équipe soucieuse des besoins des producteurs agricoles et des enjeux en agriculture comme le développement durable où 1 741 clients ont bénéficié d'une mesure de soutien spécifique aux pratiques agroenvironnementales ou socialement responsables

Participer à l'essor économique du Québec et de ses régions :

avec des valeurs assurées s'élevant à 4,8 milliards de dollars et le versement de 2,5 milliards de dollars au cours des cinq dernières années dans le cadre de ses programmes de gestion des risques;



et un portefeuille de garanties de prêts atteignant 6,31 milliards de dollars

