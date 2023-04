Vers une société de développement commercial pour le secteur de la rue Saint-Charles : une première pour Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 28 avril 2023 /CNW/ - Dans le cadre du congrès du Regroupement des sociétés de développement commercial (SDC) du Québec, la Ville de Longueuil est fière d'annoncer qu'elle déposera un avis de règlement en mai prochain afin de permettre la création de la première société de développement commercial sur son territoire, dans le secteur de la rue Saint-Charles Ouest.

Chantal Isabelle, présidente du regroupement de commerçants Espace St-Charles et Catherine Fournier, mairesse de Longueuil (Groupe CNW/Cabinet de la mairesse de Longueuil)

Rappelons que depuis 2012, une cinquantaine d'établissements d'affaires de cette rue sont réunis au sein de l'association Espace Saint-Charles, afin de contribuer à la promotion de l'artère commerciale. Après une dizaine d'années d'existence, l'association, composée exclusivement de bénévoles, souhaite maintenant se doter d'un cadre d'intervention plus formel et de nouvelles ressources pour assurer la vitalité économique du secteur.

« La création prochaine d'une société de développement commercial dans le secteur de la rue Saint-Charles Ouest me réjouit. Il s'agissait d'un engagement économique phare de mon équipe et moi, que nous réaliserons d'ici le début de l'été. La SDC sera une alliée pour la Ville, en agissant directement sur le rayonnement et l'attractivité de l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Elle pourra œuvrer, entre autres, au développement de l'image et de l'identité du milieu, à la recherche et à la conception d'activités de promotion et d'animation, à l'identification des tendances en matière d'aménagement et d'offre commerciale, au recrutement, à l'accueil et à l'intégration de nouvelles entreprises, à la mise en valeur du dynamisme commercial et culturel du secteur, en plus d'agir en tant que facilitatrice pour l'établissement de partenariats dans la communauté », a commenté la mairesse, Catherine Fournier, qui était invitée au congrès du Regroupement des SDC du Québec pour prononcer l'allocution d'ouverture.

« Voilà maintenant plusieurs années qu'Espace Saint-Charles et les commerçants du secteur signifient leur intérêt de constituer une SDC, afin de nous doter d'une structure pérenne qui nous permettra d'atteindre nos ambitions. Nous sommes fiers de notre secteur, unique en son genre sur la Rive-Sud, et très apprécié par la population. Nous souhaitons tout mettre en œuvre afin de contribuer à son effervescence et ainsi accroître son rayonnement auprès des citoyennes et des citoyens de la région, et même au-delà. Nous saluons donc l'engagement de la Ville de Longueuil en ce sens, et entendons déposer une demande officielle suivant l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Enfin, nous aurons tous les outils pour permettre au cœur du Vieux-Longueuil de se développer à son plein potentiel! », a déclaré Chantal Isabelle, présidente du regroupement de commerçants Espace St-Charles, qui accompagnait la mairesse dans le cadre du congrès.

Une société de développement commercial (SDC) est une association de commerçants qui est reconnue par la municipalité et dont les places d'affaires implantées dans son district sont membres et cotisants de cette dernière. Elles ont notamment comme objectif de promouvoir le développement économique, consolider le tissu commercial et assurer la vitalité du secteur tout en établissant des services communs à l'intention de ses membres. Le projet de règlement permettant la création d'une SDC pour le secteur de la rue Saint-Charles sera déposé au conseil de ville du mois de mai, et l'adoption du règlement est prévue pour la séance du mois de juin.

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

Renseignements: Ville de Longueuil, Camille Desrosiers-Laferrière, attachée de presse, 514 653-3786