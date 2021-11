Vers une première politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire!

QUÉBEC, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, sont fières d'annoncer officiellement la mise en commun des travaux menés depuis plusieurs mois pour la préparation de la Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires (SNUAT) et la Stratégie québécoise de l'architecture (SQA) afin d'élaborer conjointement la toute première Politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire.

Cette politique permettra de mieux guider les actions du gouvernement, du milieu municipal et de tous les acteurs de la société concernés par les grands enjeux auxquels le Québec est confronté en matière d'architecture et d'aménagement du territoire.

Dorénavant, ces défis, dont la mise en valeur des paysages, la conservation et la valorisation du patrimoine, la protection des milieux naturels et agricoles ou l'orientation de la croissance vers des formes urbaines et architecturales plus durables, seront réfléchis comme un tout cohérent.

Rappelons que la SNUAT avait pour but de doter le Québec d'une vision globale et cohérente qui guide les interventions et les investissements en faveur de la création de milieux de vie de qualité favorisant un sentiment d'appartenance et présentant les conditions nécessaires à un développement économique durable. Dans ce contexte, le comité consultatif mis en place dans le cadre de la SNUAT deviendra l'instance privilégiée pour conseiller le gouvernement en vue de la publication de la Politique.

La SQA, quant à elle, avait pour objectif d'élever la qualité architecturale dans les projets menés par l'État et ceux qu'il finance. Des organismes jouant un rôle important en matière d'architecture, qui faisaient déjà partie du comité formé pour la réflexion entourant la SQA, se joignent aux membres pour la poursuite de la démarche.

L'intégration des deux stratégies implique la participation de nombreux collaborateurs et c'est dans ce contexte que les ministres Laforest et Roy ont récemment participé à la première rencontre de travail avec tous les partenaires impliqués.

Citations

« Les Québécoises et les Québécois méritent un gouvernement qui se soucie de créer des milieux de vie durables et de qualité. La toute première Politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire permettra de guider les interventions de l'État, de mieux planifier notre territoire et de mettre en valeur l'architecture de nos bâtiments. C'est une fierté d'unir ainsi nos forces pour mettre au point une vision cohérente, rassembleuse et courageuse. Nous bâtirons un Québec qui nous ressemble et nous rassemble, tout en favorisant un développement socioéconomique durable. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La création de la Politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire est une grande avancée pour le Québec. Celle-ci s'inspirera de pratiques d'ici et d'ailleurs qui répondront aux enjeux qui touchent nos villes, nos régions, nos familles. Avec cette politique, on fait de l'architecture un élément fondamental de l'identité québécoise. De l'excellence, de la créativité et de l'innovation : c'est ce que notre gouvernement met en place pour que nos constructions d'aujourd'hui soient belles et deviennent le patrimoine de demain! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

La SNUAT et la SQA visaient à proposer des transformations dans les pratiques en architecture, en urbanisme et en aménagement du territoire ainsi qu'une actualisation des façons de faire.

Les organismes qui se joignent au comité consultatif sont l'Association des architectes paysagistes du Québec, Héritage Montréal et l'Ordre des architectes du Québec. Notons également qu'Action Patrimoine, que la Fédération québécoise des municipalités, l'Ordre des urbanistes du Québec, l'Union des municipalités du Québec et Vivre en Ville contribuaient déjà aux démarches des deux stratégies.

La publication de la Politique est prévue au printemps 2022.

Liens connexes

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour suivre le MCC dans les médias sociaux :

Facebook



Twitter

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 581 989-6037; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388

Liens connexes

https://www.mamh.gouv.qc.ca/