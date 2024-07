Vers une première convention collective chez Amazon

MONTRÉAL, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Hier, le comité de négociation du Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Amazon Laval-CSN a présenté à la partie patronale le projet de convention collective à l'occasion de la première rencontre de négociation depuis l'accréditation du syndicat, le 10 mai 2024.

Pour le président du syndicat représentant les près de 250 salarié-es de l'entrepôt d'Amazon DXT4 de Laval, Félix Trudeau, cette première rencontre de négociation signifie un tournant. « Nous sommes bien conscients que cette négociation ne sera pas facile. Toutefois, nous nous sommes syndiqués précisément parce qu'il y a des problèmes importants à corriger dans notre milieu de travail et parce que nous souhaitons pouvoir discuter d'égal à égal avec notre employeur. Nous sommes certains que nous arriverons à effectuer des percées dès cette première négociation ».

Parmi les revendications des salarié-es d'Amazon, notons :

Élargir l'accès aux assurances collectives ;

Augmenter le nombre de jours de vacances, de congés et de journées maladie ;

Établir un critère objectif pour l'accès à la permanence - et à tous les droits de la convention collective - soit après 480 heures de travail ;

Constituer un comité paritaire en santé et sécurité du travail et instaurer de meilleures pratiques comme la déclaration obligatoire de tout accident de travail auprès de la CNESST ;

Verser un salaire compétitif. Présentement, le salaire moyen de l'entrepôt Amazon est de 21,50 $ l'heure, très loin des comparatifs quant aux autres entrepôts syndiqués CSN qui vont de 29 $ à près de 36 $ l'heure, dans certains cas.

Négociation

À la suite de cette première rencontre, d'autres dates sont déjà prévues à la table en août, septembre et octobre.

« Nous saluons le courage et la détermination des travailleuses et des travailleurs d'Amazon, déclare le trésorier de la Fédération du commerce (FC-CSN), Michel Valiquette. Ils sont en train de marquer l'histoire et nous sommes très fiers de nous tenir à leurs côtés jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur première convention collective. »

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

L'information sur l'actuelle campagne de syndicalisation d'Amazon au Québec peut être trouvée à l'adresse suivante : https://sesyndiquer.org/mawu/

