Vers une patinoire réfrigérée au parc Terre-des-Jeunes

VICTORIAVILLE, QC, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Victoriaville se dotera d'une infrastructure multifonctionnelle comprenant une surface réfrigérée couverte au parc Terre-des-Jeunes. Le projet vise également l'ajout d'un bâtiment de service, l'aménagement d'une place publique, un réaménagement de l'aire de glisse actuelle et l'ajout de jeux d'eau. Les travaux s'amorceront au printemps 2025 et seront réalisés d'ici le printemps 2026. En hiver, la patinoire réfrigérée pourra prolonger la saison de plusieurs semaines. En été, le site permettra aux joueurs de pickleball et de basketball de profiter d'installations de qualité ainsi qu'à plusieurs activités culturelles et communautaires d'avoir lieu à l'abri des intempéries.

Vers une patinoire réfrigérée à Victoriaville (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

« Notre gouvernement est heureux de financer à hauteur de 6 millions de dollars cette nouvelle infrastructure qui servira lors des Jeux du Québec à Victoriaville à l'hiver 2028. C'est une excellente nouvelle pour les sportifs des environs et pour les athlètes qui prendront part à cet événement majeur. Je le répète souvent : l'accès à des infrastructures sportives modernes et de qualité est une priorité de notre gouvernement et les patinoires couvertes sont de loin mes préférées, car elles sont polyvalentes en matière de pratique sportive et répondent aux besoins de la communauté chaque saison », souligne la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest.

« Le parc Terre-des-Jeunes est un parc naturel très fréquenté à proximité du centre-ville. Le site profitera d'améliorations significatives pour combler nos citoyens, et ce, tout au long de l'année. L'ajout d'une surface réfrigérée permettra de prolonger l'accès à une patinoire. Munie d'un toit, la surface sera protégée des rayons du soleil et limitera le déneigement. Ces nouveaux aménagements représentent à mes yeux un legs à l'ensemble de la population, plus particulièrement pour les jeunes, puisque la réalisation du projet est essentielle à la tenue des Jeux du Québec 2028 », explique le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

« Je suis très fier d'avoir contribué à réaliser le plus important projet d'investissement de l'histoire du parc Terre-des-Jeunes. Ces constructions changeront à tout jamais la face même du parc, au plus grand bénéfice de tous les Victoriavillois, bien entendu, mais surtout des gens du quartier », ajoute le conseiller municipal du district de Terre-des-Jeunes, Yanick Poisson.

La surface réfrigérée et le bâtiment de service seront aménagés en bordure de la rue des Nations sur la surface actuelle du terrain de baseball. Ce bâtiment de service servira à tous les utilisateurs du parc tels que les amateurs de ski de fond ou de randonnée en forêt.

Ces investissements sont inscrits au plan quinquennal d'immobilisations. La somme de 6 millions de dollars du Programme de soutien aux infrastructures pour les Jeux du Québec du ministère de l'Éducation permettra à la Ville de financer en partie la construction de ce projet.

SOURCE Ville de Victoriaville

Charles Verville - Chef de Division des communications, Service des communications et des relations citoyennes, 819 758-6419, poste 3276, [email protected]