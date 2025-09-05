Vers une nouvelle grève des employé-es d'entretien de la STM dès le 22 septembre

MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Si la STM veut éviter une nouvelle grève de ses 2400 employé-es d'entretien, elle doit se mettre en mode règlement dès maintenant. Le Syndicat du transport de Montréal-CSN transmet ce matin un avis de grève qui sera en vigueur le 22 septembre. Après plus d'un mois de relance des pourparlers et 98 rencontres de négociation, la grève devient nécessaire pour que la STM abandonne sa posture inflexible.

La STM a deux semaines pour éviter une nouvelle grève

L'avis transmis prévoit une séquence de 14 jours de grève, laquelle affecterait directement l'administration interne de la STM par un arrêt des heures supplémentaires. Durant cette séquence de grève, des ralentissements et des arrêts de services sont à prévoir certains jours, même si les services sont maintenus durant les heures de pointe. Advenant la tenue de la grève, la STM avisera la population de l'étendue des services maintenus pour chaque journée de débrayage.

Rappelons que les 2400 employé-es d'entretien de la STM ont effectué une première séquence de grève de 9 jours en juin dernier. Si la présence du médiateur a permis de prioriser les demandes de négociation de part et d'autre, le syndicat déplore l'inflexibilité de la STM à la table de négociation. La STM refuse de bouger de façon significative, et ce, malgré le fait que le syndicat se montre ouvert à certaines préoccupations de l'employeur. Une deuxième séquence de grève devient nécessaire pour obtenir une entente de principe le plus rapidement possible.

Une volonté de sous-traiter qui arrive au pire moment

Plutôt que de chercher à améliorer les services aux usagères et aux usagers avec le soutien du syndicat, la STM continue de vouloir sous-traiter les services. Vu les exemples fréquents de dépassements de coût et de perte d'expertise attribuables à la sous-traitance dans le secteur public, la STM devrait plutôt comprendre qu'elle a tout à gagner à miser sur son propre personnel. Le syndicat attend par ailleurs depuis plus de quatre mois un retour de la STM sur ses demandes monétaires.

« Depuis des mois, la STM se traine les pieds à la table de négociation et reste inflexible. Pour arriver à avoir une entente, il faut que ça bouge des deux côtés. Nous avons bougé dans les dernières semaines, mais on ne peut pas être les seuls à le faire. Surtout quand il est question d'un enjeu aussi important que la sous-traitance. Chaque semaine, des exemples de ratés de la privatisation font la chronique. On veut éviter que la STM s'ajoute à la longue liste des échecs de la sous-traitance », lance le président du Syndicat du transport de Montréal-CSN, Bruno Jeannotte.

« La STM rate une occasion importante d'avoir ses employé-es à ses côtés pour faire face au sous-financement gouvernemental. Dans les dernières semaines, elle a bien montré à quel point le manque d'investissement du gouvernement fait mal aux infrastructures et aux services à la population. On n'arrivera pas à faire face à ce problème en ouvrant toute grande la porte au privé », poursuit la vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, Stéphanie Gratton.

« À la STM comme ailleurs, c'est quand les travailleuses et les travailleurs se mobilisent qu'ils parviennent à améliorer leur sort. La grève demeure le moyen ultime pour parvenir à améliorer les conditions de travail. L'amélioration du transport en commun va nécessairement passer par celles et ceux qui y travaillent chaque jour », ajoute le président du Conseil central du Montréal métropolitain, Bertrand Guibord.

« Le gouvernement a une chance de nous montrer qu'il sait faire autre chose que de casser du sucre sur le dos des syndicats. Après plus de 98 rencontres de négociation, il est temps que la STM bouge et le gouvernement peut jouer un rôle de facilitateur pour mener à une entente rapide. Encore faut-il cependant qu'il cesse de nuire au transport collectif et qu'il bonifie le financement de ces services si importants face à la crise climatique », de conclure la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

Le Syndicat du transport de Montréal-CSN, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

