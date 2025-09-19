Fin de la ronde de négociation coordonnée de l'hôtellerie - Les salarié-es de l'Hôtel Le Concorde votent en faveur de l'entente de principe

QUÉBEC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Après deux mois de lock-out, les quelque 100 salarié-es de l'Hôtel Le Concorde ont voté à 100 % en faveur d'une entente de principe qui comporte de nombreux gains. Avec la ratification de cette entente, c'est l'ensemble des 29 hôtels prenant part à la négociation coordonnée de l'hôtellerie qui a maintenant réglé leur négociation en parvenant à bonifier les salaires et les conditions de travail.

Une victoire syndicale majeure pour les salarié-es de l'Hôtel Le Concorde

L'entente adoptée en assemblée générale le 19 septembre inclut non seulement l'ensemble des gains de la négociation coordonnée, mais aussi des gains locaux majeurs, notamment un rattrapage salarial de 2 $ l'heure qui s'ajoute à l'augmentation salariale de 21% pour les préposé-es aux chambres, les préposé-es à l'entretien ménager et les préposé-es au service client. L'entente prévoit aussi une majoration de l'ensemble des primes de 50 %, une augmentation de 1 % du régime de retraite, des dispositions importantes en matière de santé et sécurité au travail et plusieurs autres gains normatifs et monétaires significatifs. Rappelons que les travailleuses et les travailleurs de l'Hôtel Le Concorde ont été mis en lock-out par leur employeur le 1er août dernier.

« Notre lutte nous permet d'obtenir des gains qui vont faire une différence concrète dans nos vies. Les travailleuses et les travailleurs du Concorde ont réussi à convaincre l'employeur d'en faire plus pour reconnaitre nos efforts », explique la présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Le Concorde-CSN, Ines Hajrovic.

« Tout au long du lock-out, les 100 travailleuses et travailleurs du Concorde se sont tenus debout. C'est leur mobilisation qui a fait la différence et qui mène à des gains pour améliorer leurs conditions de travail et leurs salaires », poursuit la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, Barbara Poirier.

Une 11e ronde de négociation coordonnée qui marque des points

L'entente du Concorde vient clore la 11e ronde de négociation coordonnée marquée par la mobilisation des salarié-es et des gains majeurs. La détermination des travailleuses et des travailleurs de l'hôtellerie a permis d'obtenir des ententes qui améliorent grandement le quotidien de ces salarié-es, que ce soit par une augmentation salariale de 21 % sur 4 ans, ou encore par une bonification de la contribution de l'employeur à l'assurance collective, ainsi que d'autres avantages en lien avec la formation, les vacances, la restriction des agences de placement, la charge de travail et le pourboire.

« La 11e ronde de négociation coordonnée de l'hôtellerie ne pouvait pas mieux se conclure qu'avec ces beaux gains à l'Hôtel Le Concorde. Grâce à notre détermination, nous avons réussi à forcer les hôteliers à partager leurs profits et reconnaitre leurs salarié-es, les professionnel-les de l'hôtellerie », de conclure le responsable du secteur de l'hôtellerie et trésorier de la Fédération du commerce (FC-CSN), Michel Valiquette.

À propos du secteur de l'hôtellerie de la CSN

La 11e ronde de négociation coordonnée regroupe plus de 3500 travailleuses et travailleurs issus de 29 syndicats de l'hôtellerie des régions de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Grand Montréal. Ces syndicats portent une plateforme de demandes communes qu'ils ont le mandat de négocier avec leur employeur respectif.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans 8 fédérations ainsi que dans 13 conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

