Vers un secteur de la fabrication métallique toujours plus productif - Appui de 1,6 M$ à APF Villeneuve pour la poursuite de son automatisation

CRABTREE, QC, le 19 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et Investissement Québec accordent des contributions financières totalisant 1,6 million de dollars à l'entreprise APF Villeneuve, spécialisée dans l'usinage de pièces de haute précision, pour soutenir l'acquisition de deux équipements à commande numérique qui lui permettront d'augmenter sa productivité. Ce projet d'automatisation est évalué à 2 millions de dollars.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Soraya Martinez Ferrada, le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, ainsi que le député de Joliette, M. François St-Louis, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le gouvernement du Canada, par le biais de DEC, accorde ainsi une contribution remboursable de 400 000 $ à l'entreprise pour la réalisation de ce projet. Pour sa part, le gouvernement du Québec lui attribue, par l'entremise du programme ESSOR, un prêt de 600 000 $, et Investissement Québec lui octroie un prêt d'un montant équivalent à même ses fonds propres.

Citations :

« Le gouvernement du Canada a pour priorité d'assurer la prospérité des collectivités en accompagnant les entreprises et les régions du pays vers l'économie de demain. C'est pourquoi DEC est fier d'appuyer APF Villeneuve, un leader dans l'usinage de haute précision, dans ses efforts pour poursuivre l'implantation de son processus d'usine 4.0. Ses activités contribuent grandement à la vitalité économique de Lanaudière, et le succès de son projet d'automatisation rejaillira assurément sur toute la région. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« La transformation numérique, c'est une avenue incontournable pour assurer la productivité de nos entreprises. APF Villeneuve l'a bien compris et continue d'investir dans l'innovation technologique dans un secteur stratégique de l'économie lanaudoise. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Reconnue pour son expertise dans le domaine de la fabrication métallique, APF Villeneuve représente un acteur clé au sein du créneau d'excellence Alliance Métal Québec dans la région de Lanaudière. Nous sommes fiers de contribuer à l'augmentation de sa productivité en appuyant son projet d'automatisation, porteur pour notre région. »

François St-Louis, député de Joliette

« C'est avec enthousiasme que nous soutenons M. Villeneuve et toute son équipe dans ce projet de modernisation. En faisant l'acquisition d'équipements, l'entreprise familiale se donne les moyens d'augmenter sa productivité, d'ajouter de nouveaux produits à son offre et, surtout, de demeurer compétitive dans un marché à forte concurrence. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Fondée en 1989, APF Villeneuve se spécialise dans la production de pièces usinées de haute qualité.

Créé en 2007 dans le cadre de la démarche ACCORD, le créneau d'excellence Alliance Métal Québec a pour mission de favoriser des synergies entre les entreprises du secteur de la fabrication métallique industrielle. Il vise à répondre à des enjeux communs et à renforcer le savoir-faire de ses membres pour stimuler le développement économique de la région de Lanaudière.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain. Le Programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, appuie les projets d'investissement réalisés au Québec dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations dans toutes les régions.

Suivez DEC sur les réseaux sociaux et consultez ses nouvelles.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

Investissement Québec sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Renseignements: Sources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613 327-5918, Courriel : [email protected]; Rosalie Tremblay-Cloutier, Conseillère politique, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Cell. : 438 777-3777; Vincent Bolduc, Attaché politique, Bureau de circonscription du député de Joliette, Tél. : 450 752-6929; Catherine Salvail, Conseillère - Médias et affaires gouvernementales, Tél. : 514 876-9600; Information : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]; Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovationet de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]; Isabelle Fontaine, Directrice principale - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9359