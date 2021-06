Vers un retour des activités à l'usine de Saint-Anselme

LÉVIS, QC, le 26 juin 2021 /CNW Telbec/ - Exceldor coopérative se réjouit de l'issue positive qu'a connue aujourd'hui le vote des membres du syndicat de l'usine de Saint-Anselme; vote portant sur la proposition de règlement déposée par la médiatrice spéciale un peu plus tôt cette semaine. Pour mettre fin au gaspillage alimentaire et assurer l'approvisionnement des marchés, la partie patronale s'était déjà rangée derrière cette proposition, même si les termes de la nouvelle convention collective auront pour effet de redéfinir le marché de la volaille au Québec.

Exceldor coopérative souhaite reprendre les activités de son usine de Saint-Anselme le plus rapidement possible. Maintenant que le conflit de travail prend fin, la coopérative tient à assurer la partie syndicale de son entière collaboration afin de favoriser un retour au travail harmonieux. Il faut toutefois noter que la remise en route de l'usine de Saint-Anselme s'échelonnera sur plusieurs jours avant d'atteindre sa pleine capacité de production.

À propos d'Exceldor coopérative

Exceldor coopérative, propriété de quelque 400 membres producteurs au Canada, a son siège social à Lévis et sa production est répartie entre ses usines de Saint-Anselme, Saint-Damase, Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Agapit au Québec ainsi que celles de Hanover en Ontario et de Blumenort au Manitoba. La coopérative opère également un centre de distribution à Beloeil, au Québec et est aussi copropriétaire de quatre autres entreprises œuvrant dans le secteur de la volaille, soit Les Viandes Lacroix, Unidindon et Volaille Giannone au Québec, ainsi que Golden Valley Farms en Ontario.

La coopérative commercialise des produits sous plusieurs marques dont Exceldor, Butterball, Granny's et Lacroix. Elle a plus de 3450 employés à son actif et a un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 milliard de dollars.

