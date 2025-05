LÉVIS, QC, le 15 mai 2025 /CNW/ - Exceldor coopérative (Exceldor) et Aliments Sofina (Sofina) annoncent aujourd'hui la signature d'une convention en vertu de laquelle Sofina procédera à l'acquisition des actifs d'Exceldor - une transaction sujette à l'approbation des membres et des détenteurs de parts de placement de la coopérative dans le cadre d'un vote qui se tiendra lors son assemblée générale annuelle le 5 juin prochain.

Fruit d'un processus rigoureux, cette convention représente un jalon stratégique de l'histoire d'Exceldor. Les activités d'Exceldor et de Sofina étant très complémentaires, la transaction permettra d'assurer la pérennité des activités existantes de la coopérative, de renforcer sa présence nationale et de propulser, sur l'ensemble du territoire canadien, la croissance de marques emblématiques telles Exceldor, Lacroix, Granny's, Butterball et Saha Halal.

Grâce aux synergies opérationnelles et à la complémentarité des marchés géographiques découlant de cette alliance, Exceldor et Sofina auront mis en place toutes les conditions nécessaires pour atteindre un nouveau chapitre ambitieux, axé sur la croissance, la création de valeur durable et le renforcement de la souveraineté alimentaire canadienne.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous envisageons cette nouvelle étape. Cette convention représente une opportunité exceptionnelle qui nous permettra de poursuivre nos activités dans un environnement de plus en plus concurrentiel. L'acquisition proposée par Sofina vient pérenniser le travail de générations de producteurs et d'employés qui ont bâti Exceldor coopérative. Elle nous donne les moyens de renforcer nos activités et de créer de nouvelles opportunités pour nos producteurs et nos employés. Il est également important de préciser que les consommateurs pourront continuer d'acheter les produits de qualité de marque Exceldor au Québec et Grannys au Manitoba, élevés et transformés dans leurs provinces respectives », a déclaré René Proulx, président-directeur général d'Exceldor coopérative.

« Depuis sa création il y a 30 ans, Sofina n'a cessé de croître pour devenir l'un des principaux transformateurs alimentaires au Canada, et ce, grâce à un engagement indéfectible envers l'excellence opérationnelle. Cette convention témoigne de notre engagement à continuellement investir dans l'industrie de la volaille au Canada, en misant à la fois sur le développement des installations et le renforcement du savoir-faire, afin de répondre aux besoins des consommateurs canadiens d'un océan à l'autre. Exceldor est une organisation bien établie, avec laquelle nous partageons une culture commune d'excellence, de rigueur et d'intégrité. Nous sommes impatients de collaborer avec l'équipe d'Exceldor afin de renforcer la notoriété de ses marques emblématiques tant au Québec qu'à travers le Canada. », a déclaré Michael Latifi, fondateur, président-directeur général d'Aliments Sofina.

À la suite de l'approbation éventuelle par les membres et les détenteurs de parts de placement de la coopérative, la transaction devra également être soumise à l'approbation du Bureau de la concurrence.

Exceldor a retenu les services de BCF Avocats d'affaires à titre de conseiller juridique, PwC Corporate finance à Québec à titre de conseiller d'affaires et financier, et EY à titre de conseiller en fiscalité. Sofina a retenu les services de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. à titre de conseiller juridique, PwC à titre de conseiller financier et en fiscalité, et WSP à titre de conseiller en environnement.

À propos d'Exceldor coopérative

Exceldor coopérative, propriété de quelque 330 membres producteurs du Québec, de l'Ontario et du Manitoba, a un chiffre d'affaires de plus de 1,4 milliard de dollars et emploie plus de 3 700 personnes. Elle a son siège social à Lévis (Québec) et ses activités sont réparties entre ses installations de Saint-Anselme, Saint-Damase, Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno-de-Montarville, Beloeil et Saint-Cuthbert au Québec ainsi que celles de Hanover en Ontario et de Winnipeg et Blumenort au Manitoba. La coopérative est aussi copropriétaire de deux autres entreprises, soit Unidindon au Québec et Blumenort Hatchery au Manitoba.

Pour plus d'informations, visitez notre site internet : www.exceldorcooperative.ca

À propos d'Aliments Sofina Inc.

La société Aliments Sofina, dont le siège social est situé à Markham (Ontario), au Canada, est une entreprise canadienne privée, ayant un chiffre d'affaires de plus de 6,5 milliards de dollars, dont la vocation est de fournir des produits alimentaires savoureux et de haute qualité aux consommateurs. À l'échelle mondiale, l'entreprise et ses filiales en propriété exclusive exploitent plus de 40 sites et comptent plus de 13 000 membres du personnel au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en France, ce qui en fait l'une des plus grandes entreprises alimentaires canadiennes.

Aliments Sofina Inc. est l'un des principaux fabricants canadiens et européens de produits protéiques primaires et surtransformés destinés à la vente au détail et aux services alimentaires. Au Canada, Aliments Sofina Inc. dispose d'un large portefeuille de produits de marque et de marques privées à base de porc, de bœuf, de poisson, de dinde et de poulet. La famille de produits de marque canadienne de Sofina comprend Cuddy®, Lilydale®, Janes®, MastroMD, San DanieleMD, Fletcher's® et Vienna®. En Europe, la division porcine d'Aliments Sofina Inc.est l'un des plus grands transformateurs et fournisseurs de produits au Royaume-Uni et en Irlande, et la division fruits de mer est le plus grand fournisseur de produits réfrigérés et congelés au Royaume-Uni. Parmi les marques européennes les plus reconnues figurent Young's Seafood® ainsi que Karro®, Bloors® et Greenland Seafood™.

Pour plus d'informations, visitez notre site internet : www.sofinafoods.com

SOURCE Exceldor coopérative

Sources : Gabrielle Fallu, Directrice - Relations publiques et gouvernementales, Exceldor coopérative, [email protected]; Shannon C. Denny, Directrice - Communications et relations publiques, Aliments Sofina Inc., [email protected]