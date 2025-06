LÉVIS, QC, le 5 juin 2025 /CNW/ - Exceldor coopérative annonce que ses membres et ses détenteurs de parts de placement ont approuvé, à hauteur de 96,8 %, la convention d'achat d'actifs signée le 14 mai dernier avec Aliments Sofina. Les votes ont eu lieu aujourd'hui en marge de l'Assemblée annuelle et extraordinaire des membres ainsi que de l'Assemblée des détenteurs de parts de placement.

Ce résultat marque une étape déterminante dans le processus en cours qui prévoit l'acquisition des actifs d'Exceldor coopérative par Aliments Sofina, une entreprise canadienne d'envergure, permettant ainsi d'assurer la pérennité des activités existantes de la coopérative, de renforcer sa présence nationale et de propulser, sur l'ensemble du territoire canadien, la croissance de marques emblématiques, telles que Exceldor, Lacroix, Granny's, Butterball et Saha Halal.

Au cours des dernières semaines, plusieurs rencontres d'information ont été tenues avec les membres au Québec et au Manitoba, dans le but de leur présenter les détails de la convention et de les outiller pour une décision éclairée.

Dans le cadre des étapes réglementaires d'une telle transaction, celle-ci sera maintenant soumise à l'approbation du Bureau de la concurrence. Exceldor coopérative poursuit le processus avec rigueur et transparence et continuera d'informer ses parties prenantes de l'évolution du dossier.

Exceldor coopérative a retenu les services du cabinet Fasken s.e.n.c.r.l. à titre de conseiller juridique pour le processus encadrant la tenue des assemblées et le vote. La firme TSX Trust a assuré la supervision indépendante du scrutin.

À propos d'Exceldor coopérative

Exceldor coopérative, propriété de quelque 330 membres producteurs du Québec, de l'Ontario et du Manitoba, a un chiffre d'affaires de plus de 1,4 milliard de dollars et emploie plus de 3 700 personnes. Elle a son siège social à Lévis (Québec) et ses activités sont réparties entre ses installations de Saint-Anselme, Saint-Damase, Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno-de-Montarville, Beloeil et Saint-Cuthbert au Québec ainsi que celles de Hanover en Ontario et de Winnipeg et Blumenort au Manitoba. La coopérative est aussi copropriétaire de deux autres entreprises, soit Unidindon au Québec et Blumenort Hatchery au Manitoba.

