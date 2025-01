Vers un meilleur accès aux soins - Québec mandate des experts pour repenser la première ligne en santé

QUÉBEC, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement s'est engagé à ce que 100 % des Québécois soient pris en charge d'ici l'été 2026. Pour y arriver, il a mandaté des experts indépendants dont la mission est de fournir, d'ici le 31 mars 2025, des recommandations scientifiques permettant de repenser les services de première ligne en santé et services sociaux. Celles-ci serviront de base à l'écriture de la toute première politique gouvernementale sur l'organisation de services de première ligne.

Des recommandations d'ici le 31 mars

Dès les prochaines semaines, les experts procéderont à des consultations auprès des partenaires de la première ligne, permettant de s'assurer que la politique à venir soit en cohérence avec les préoccupations des intervenants sur le terrain. Leurs recommandations serviront à concrétiser et ajuster, au besoin, notre vision de la première ligne, en parallèle des négociations avec les fédérations médicales en cours. Santé Québec sera responsable de coordonner l'application de la politique en fonction des réalités des différentes régions.

Un geste de plus pour améliorer l'accès aux soins pour les Québécois

Rappelons que le gouvernement a posé plusieurs gestes concrets pour améliorer l'accès aux soins pour les Québécois, notamment en octroyant plus de pouvoirs à certains professionnels, en mettant en place le Guichet d'accès à la première ligne (GAP) pour les patients en attente d'un médecin de famille et inscrits collectivement, en diminuant la charge administrative des médecins et en assurant plus de flexibilité dans les nouvelles conventions collectives.

Citation :

« Notre objectif est d'améliorer l'accès aux services de première ligne, et ce, à l'aide d'une équipe de soins élargie, incluant les médecins, les infirmières et plusieurs intervenants et professionnels cliniques. Les travaux menés par ces experts du terrain mèneront à une politique gouvernementale solide, qui sera l'assise sur laquelle nous nous reposerons pour changer les choses durablement pour la population. Nous nous sommes engagés à ce que chaque Québécois soit pris en charge d'ici l'été 2026. La révision de la première ligne contribuera à l'atteinte de cet objectif. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Fait saillant :

Le comité d'experts est composé de : Antoine Groulx , MD, MSc

Professeur titulaire de médecine de famille à l'Université Laval et à la Clinique Maizerets

Directeur scientifique de l'Unité de soutien SSA Québec Élise Boulanger, MD, MSc, CCMF

Médecin de famille responsable GMF Clinique Indigo

Présidente désignée du Collège québécois des médecins de famille Mylaine Breton, MBA, PhD

Professeure titulaire, Département des sciences de la santé communautaire, Université de Sherbrooke

Chaire de recherche du Canada en gouvernance clinique des services de première ligne



SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements : Audrey Noiseux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 514 779-3114