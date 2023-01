Vers le premier plan local de déplacements du Sud-Ouest - Pour des quartiers sécurisés et mieux connectés

MONTRÉAL, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le 31 janvier prochain, lors d'un atelier d'information virtuel participatif, Le Sud-Ouest donnera le coup d'envoi à une grande démarche participative sur la mobilité dans ses quartiers. Les citoyennes et citoyens sont invités à participer en grand nombre en identifiant les enjeux qui les préoccupent et en partageant leurs idées pour faciliter et sécuriser leurs déplacements, tous modes de transport confondus.

La démarche contribuera à alimenter le premier plan local de déplacements du Sud-Ouest (PLD), un outil de planification visant à identifier et à prioriser dans le temps, les orientations et les grandes actions à poser en matière de mobilité.

Cet atelier d'information virtuel participatif constitue la première étape officielle de la démarche. S'ensuivront des ateliers participatifs au printemps et à l'automne 2023 dans chacun des quartiers pour faire le point sur des réalités locales et alimenter le plan d'action.

Rappelons qu'un questionnaire réalisé à l'été 2022 et un kiosque tenu lors du Déjeuner des aînés du Sud-Ouest aujourd'hui, a permis de recueillir, auprès d'environ 150 personnes résidant, travaillant et visitant Le Sud-Ouest, les sujets qui leur tenaient à cœur à propos de la mobilité. Ces propositions permettront d'orienter la discussion lors du premier atelier.

Citation : « De nombreuses interventions ont contribué à rendre Le Sud-Ouest plus mobile et plus sécuritaire au fil des années, que ce soit l'ajout de mesures d'apaisement de circulation à des endroits stratégiques, le plan de sécurisation des abords des écoles, la réduction de la vitesse et l'interdiction du camionnage de transit sur certaines rues, l'optimisation du stationnement de même que des projets comme le Réseau express de vélo pour sécuriser les déplacements en vélo. Mais il reste encore beaucoup à faire et, à long terme, ce plan nous guidera pour aller encore plus loin dans la réflexion, la priorisation et la coordination des actions sur le terrain. »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

FAITS SAILLANTS

Calendrier des ateliers à venir pour vous impliquer :

Atelier d'information virtuel participatif

Mardi, 31 janvier 2023, de 18 h 30 à 20 h 30

S'inscrire : bit.ly/PLD-atelier-info

D'autres ateliers suivront au printemps et à l'automne.

Abonnez-vous à notre infolettre sur le projet pour suivre toutes les étapes de la démarche : realisonsmtl.ca/sudouest_pld

