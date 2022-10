Vers la nomination de la direction du SPVM - Montréal présente les conclusions de la consultation publique

MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal présente les rapports d'activités de la consultation publique réalisée en vue de la sélection de la cheffe ou du chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Cette première étape importante permettra à la métropole de se doter d'un service de police dirigé par une personne qui sera au diapason de la population montréalaise, de ses aspirations, et qui sera en phase avec sa vision de la sécurité publique.

Ainsi, les activités de sondage et de groupes de discussions réalisées dans le cadre de la consultation publique concluent que les compétences jugées les plus importantes sont de bonnes aptitudes en communication, un engagement fort envers la transparence et l'imputabilité et la volonté d'entretenir le lien de confiance avec la population. Les rapports d'activités mettent également en lumière la nécessité que la prochaine cheffe ou le prochain chef ait une connaissance fine des défis organisationnels du SPVM, des enjeux sociaux montréalais et que cette personne soutienne activement une culture de valorisation des diversités et de l'inclusion.

En outre, la consultation publique stipule que les deux défis prioritaires qui attendent la prochaine direction sont la lutte contre la violence armée et l'amélioration du lien de confiance entre la population et le SPVM. Les priorités identifiées dans le cadre de cette consultation publique vont orienter les actions du prochain mandat de la personne qui sera à la tête du SPVM.

« Je remercie toutes les personnes qui ont participé à cet important exercice de consultation. Il était nécessaire d'entendre une pluralité de voix, car la sécurité publique est l'affaire de toutes et de tous, et la personne qui sera retenue pour diriger le SPVM devra être en mesure de refléter les aspirations de la population montréalaise afin de mettre en œuvre le modèle montréalais de sécurité urbaine. Il est essentiel que la personne retenue possède les compétences et le style de leadership requis pour rallier le personnel du SPVM ainsi que nos partenaires du milieu communautaire », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous venons de franchir une étape importante vers la sélection de la prochaine direction de notre service de police. Afin de réaliser cet exercice, nous nous sommes inspirés des meilleures pratiques pour circonscrire les objectifs de cette consultation publique autour de quatre axes : les qualités, les caractéristiques et les traits de leadership ainsi que les défis à prioriser. En confiant ce mandat à deux firmes externes, nous nous sommes assurés de la neutralité et de l'objectivité du processus », a expliqué Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif, responsable des finances, des ressources humaines, des relations gouvernementales, de la lutte au racisme et aux discrimination systémiques et de la langue française.

« La sécurité des Montréalaises et des Montréalais est prioritaire et nous avons le devoir d'innover pour trouver des solutions à la violence armée et assurer la sécurité de nos quartiers. Au terme du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée, nous avons pris l'engagement de bâtir un modèle montréalais de sécurité urbaine qui met la prévention et l'écoute de la population au cœur de ses priorités. La réalisation de cette consultation publique est en phase avec cette vision, et celle-ci renforcera la proximité et le lien de confiance entre le SPVM et la population qu'elle dessert. Pour avoir la meilleure personne autour de la table afin de soutenir notre modèle montréalais pour la sécurité publique, il était crucial d'impliquer les membres du service de police dans cette démarche, mais aussi des membres de divers groupes de Montréalaises et de Montréalais et des organisations communautaires », a soutenu le responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Alain Vaillancourt.

Un grand exercice de consultation

La consultation publique s'est amorcée le 28 juillet 2022 et les activités se sont poursuivies jusqu'à la mi-septembre. Parmi celles-ci, une enquête d'opinion auprès de 767 citoyennes et citoyens a été réalisée et 7 groupes de discussion ont été mis sur pied. Ces groupes ont réuni du personnel du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), des membres de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, des résidentes et des résidents de Montréal, des jeunes et des organismes communautaires. Cette démarche a permis d'établir une base de réflexion sur les qualités, les caractéristiques et les traits de leadership que devrait posséder la cheffe ou le chef de police.

Par ailleurs, la consultation s'est terminée par une assemblée publique de la Commission de la sécurité publique (CSP), le 4 octobre, à l'hôtel de ville de Montréal, au cours de laquelle le Service des ressources humaines (SRH) de la Ville de Montréal a présenté de façon détaillée les rapports d'activités de la consultation. Cette présentation a été suivie d'une période de questions et de commentaires du public et des commissaires.

Au terme du processus de consultation, la Commission de la sécurité publique (CSP) produira son rapport final, qui constituera le bilan de l'exercice. À la suite du dépôt du rapport, le processus d'affichage du poste sera enclenché afin d'identifier la candidate ou le candidat avant la fin 2022 et ainsi procéder à l'embauche dès le début de l'année 2023.

