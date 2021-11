Vers la fin de l'urgence sanitaire - Le CIQ veut un système professionnel plus souple

MONTRÉAL, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) offre sa collaboration au gouvernement du Québec dans le cadre de la transition vers la fin de l'urgence sanitaire. Selon les scénarios du gouvernement, la levée de l'urgence sanitaire pourrait se faire dès le début de la prochaine année.

« Nous avons appris beaucoup collectivement depuis le début de pandémie de la COVID-19. La principale leçon que je retiens est qu'il est toujours plus efficace de travailler en collaboration dès le départ plutôt que de rattraper par la suite un ballon échappé. », a illustré madame Gyslaine Desrosiers, présidente du CIQ.

Des dizaines de décrets touchent directement ou indirectement la pratique des 410 000 professionnels québécois. Plusieurs constituent des assouplissements importants par rapport à la législation et la réglementation en vigueur. Il est nécessaire d'évaluer finement ce qui doit être pérennisé, ce qui pourrait mériter des mesures transitoires et ce qui était exceptionnel en période de crise.

Une synergie nécessaire

Dans un rapport publié en septembre 2020, le CIQ traçait un portrait sombre de la collaboration entre les ordres et le gouvernement lors de la première vague de la pandémie.

« Le CIQ réclamait plus de flexibilité en matière réglementaire afin, notamment, de simplifier certaines contraintes sur le plan de la gouvernance et de la gestion des ressources humaines dans le réseau de la santé et les cliniques privées. L'admission faisait également partie des préoccupations du CIQ notamment pour le retour de retraités à la pratique et l'inclusion d'étudiants dans les équipes de soin. », a conclu madame Desrosiers.

L'agilité gagnée en période de pandémie amène à remettre en question la lourdeur réglementaire de l'ensemble des lois professionnelles. Un regard neuf s'impose pour soutenir une gouvernance et un fonctionnement optimal des ordres. Le CIQ a d'ailleurs proposé des pistes de solutions dans son Rapport sur le traitement réglementaire diffusé en octobre 2019.

À propos du Conseil interprofessionnel du Québec

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent collectivement plus de 410 000 membres, dont 61 % sont des femmes, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement.

