Design haut de gamme, faible impact : telle est la mission guidant l'engagement de RUDSAK en matière de responsabilité environnementale.

MONTRÉAL, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - RUDSAK, créatrice de vêtements d'extérieur de luxe et à haute performance, a annoncé aujourd'hui sa stratégie visant à fabriquer des vêtements d'extérieur entièrement conçus de façon éthique. Cet engagement fait partie intégrante de la mission de l'entreprise, qui consiste à en faire une marque au design haut de gamme et à faible impact pour les consommateurs soucieux de leur style.

Originaire de Montréal, capitale canadienne de la mode, RUDSAK habille les Canadiens depuis 1994 - et en toutes saisons - avec des vêtements inspirés par l'art et ancrés dans l'esprit rebelle de la marque.

RUDSAK est résolument tournée vers l'avenir en prenant des mesures qui soutiendront davantage son approche durable et transparente des vêtements d'extérieur.

En plus de ces initiatives de durabilité, RUDSAK s'est engagée à :

Cesser l'achat de fourrure naturelle et mettre fin à la production qui en utilise d'ici la fin de 2022;

De plus, le programme de rachat de fourrure de RUDSAK, qui offrira aux clients un crédit d'entreprise en échange de produits contenant de la fourrure naturelle récupérée de RUDSAK, est en cours d'élaboration;

Continuer à intégrer des matériaux recyclés et à réduire l'utilisation de matériaux vierges dans toute la chaîne d'approvisionnement, y compris l'encre végétale pour l'impression. En 2021, RUDSAK a fait des progrès considérables en ce qui a trait à l'utilisation de doublures et de couches extérieures recyclées dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement. L'entreprise s'engage à évoluer constamment et à œuvrer à la réduction de son impact environnemental en travaillant avec des tissus innovants comme les fibres de polyester recyclées ECO CIRCLE MC et le nylon FORMO ECO MC . Cela permet de créer des pièces qui ont la même qualité, la même fonctionnalité et la même sensation tout en réduisant la consommation d'énergie et les émissions de carbone jusqu'à 50 % par rapport au pétrole brut et aux matériaux vierges. Détentrice de la certification GRS (Global Recycled Standard), RUDSAK intègre des matériaux ayant un faible impact environnemental. Au cours de la saison automne-hiver 2020, la marque a lancé une garde-robe de base composée de vêtements d'extérieurs fabriqués à partir de matériaux recyclés; pour la saison automne-hiver 2021, RUDSAK développera sa collection « Designed for Tomorrow », composée de vêtements d'extérieur fabriqués à partir de tissus entièrement recyclés;

Créer un comité de durabilité au sein du siège social pour aider à instaurer des changements dans l'ensemble de l'entreprise. Réexaminer et mettre à jour chaque année ses politiques de durabilité;

Réduire sa consommation d'énergie et de plastique à usage unique au siège social et dans toute l'entreprise;

Poursuivre la transition vers des matériaux entièrement recyclés pour les emballages. Actuellement, tous les nouveaux emballages de RUDSAK, tant pour le commerce en ligne qu'en magasin, sont entièrement composés de matériaux recyclés.

« Le changement climatique est une question déterminante pour notre époque, et le secteur de la mode doit jouer un rôle actif dans la réduction de ses effets pour les générations futures, a déclaré Evik Asatoorian, fondateur et créateur de RUDSAK. Les initiatives que nous dévoilons aujourd'hui démontrent l'engagement de RUDSAK à faire partie de la solution tout en restant fidèle à ses racines en tant que fournisseur de vêtements d'extérieur de qualité supérieure qui renforcent la confiance et le style. »

Dans le cadre de sa stratégie d'innovation continue, RUDSAK dévoile sa collection automne-hiver « Lightweight & Transitional », qui comporte des détails résistant aux intempéries tels que poignets coupe-vent, couche extérieure extensible Smart-Stretch et panneaux latéraux en néoprène durable qui procurent la liberté de mouvement, la protection et la polyvalence qui font la réputation de RUDSAK.

L'innovation a toujours été au cœur de RUDSAK et le restera alors que la marque s'engage dans une ère de plus grande conscience sociale. Grâce à une confection simplifiée et à une construction technique dans des tissus de luxe, RUDSAK s'est fixé pour objectif de devenir la marque offrant les plus chauds vêtements d'extérieur de sa catégorie.

Pour plus d'information au sujet de RUDSAK, prière de visiter le site rudsak.com.

