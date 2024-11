RUDSAK Canada célèbre son 30e anniversaire : La marque québécoise de vêtements de luxe poursuit son expansion à l'international

MONTRÉAL, le 26 nov. 2024 /CNW/ - RUDSAK Canada, marque phare de vêtements de luxe du Québec, est fière de célébrer son 30e anniversaire, marquant ainsi trois décennies d'artisanat inégalé et de style unique. Réputée pour ses designs audacieux et élégants ainsi que son expertise pour le cuir, RUDSAK marque cette étape importante avec l'ouverture d'une nouvelle boutique à Royalmount, à Montréal, et deux nouvelles boutiques à Chicago et Washington, renforçant ainsi sa présence mondiale avec 25 magasins aux Canada et aux États-Unis.

Pour souligner ses 30 ans, RUDSAK lance également une collection spéciale en édition limitée, qui réinvente les designs iconiques en cuir des années 90 en les fusionnant avec des matériaux contemporains et des coupes modernes afin de séduire les consommateurs d'aujourd'hui.

Guidé par l'esprit visionnaire de son président fondateur, Evik Asatoorian, et sa volonté de créer une mode audacieuse, rebelle et empreinte de passion, chaque pièce reflète l'engagement de RUDSAK envers la qualité et l'innovation. Au cours des trois dernières décennies, la marque a diversifié son offre pour inclure des vêtements, des chaussures, des sacs et des accessoires, toujours avec cette même signature distincte.

Le développement durable demeure au cœur des priorités de l'entreprise, avec 75% de ses collections fabriquées à partir de tissus recyclés. RUDSAK a également franchi des jalons importants en matière de technologie, d'expérience client et d'expansion internationale. Grace à des partenariats stratégiques avec des détaillants internationaux, les produits RUDSAK sont actuellement vendus dans trois continents, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

« C'est une immense fierté de contribuer à façonner le paysage de la mode canadienne depuis 30 ans et de faire rayonner le talent québécois à l'international, souligne Evik Asatoorian, président fondateur de RUDSAK. En tant que chef de file des vêtements de luxe, cet anniversaire est non seulement un hommage à nos designs novateurs, mais aussi à notre engagement profond envers notre héritage et le style iconique de la marque. Cette passion renouvelée que l'on retrouve dans chacune de nos collections, combinée à notre volonté profonde de se démarquer dans un marché en constante évolution est au cœur de notre succès à travers le temps. »

RUDSAK emploie fièrement plus de 275 professionnels au Canada et aux États-Unis, et prévoit poursuivre son expansion au cours des prochaines années avec l'ouverture de nouveaux points de vente.

Rejoignez-nous pour célébrer trois décennies de mode iconique avec des styles réinventés - découvrez l'innovation, l'artisanat et l'esprit rebelle qui définissent RUDSAK : https://rudsak.com/fr/pages/30th-anniversary

À propos de RUDSAK

Fondée en 1994, RUDSAK est une marque de mode canadienne reconnue pour ses vêtements d'extérieur alliant luxe et performance. En combinant mode et fonctionnalité, les collections RUDSAK comprennent des vestes en cuir, manteaux en duvet, chaussures et accessoires, reflétant l'engagement de la marque envers la qualité et l'artisanat.

Renseignements : Jasmine Bouchard, Directrice, Marketing Digital et Commerce en ligne, [email protected], 514-389-9661, poste 229