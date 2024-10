Véronique Proulx est nommée présidente-directrice générale de la FCCQ

MONTRÉAL, le 15 oct. 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est heureuse d'annoncer la nomination de Véronique Proulx à titre de présidente-directrice générale et ce, à compter du 12 novembre 2024.

Véronique Proulx (Groupe CNW/Fédération des chambres de commerce du Québec)

Véronique possède une longue feuille de route en entrepreneuriat et une solide expertise du milieu de l'exportation et de l'économie manufacturière québécoise et canadienne. Elle occupait le poste de présidente-directrice générale de Manufacturiers et exportateur du Québec (MEQ) depuis 2017 et agissait aussi à titre de première vice-présidente, Politiques et affaires publiques, pour la maison-mère, Manufacturiers et Exportateurs du Canada.

« Dans son rôle de présidente-directrice générale de MEQ, elle a su insuffler une nouvelle énergie à l'organisation qui a connu une importante croissance. Sous sa direction, MEQ est devenue une voix influente, reconnue et essentielle pour les entreprises manufacturières du Québec », a affirmé le président du conseil d'administration, Robert Dumas. « Sa connaissance approfondie de l'économie québécoise et du milieu des affaires ainsi que son leadership permettront à la FCCQ de poursuivre sa mission, de défendre les intérêts des entreprises et des chambres de commerce à travers le Québec tout en augmentant son influence afin de favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel ».

« J'en profite aussi pour souligner la contribution de Claude Breton qui a assuré l'intérim avec brio au sein de la FCCQ ces derniers mois. Son soutien dans la transition de leadership fait en sorte que la FCCQ est mieux placée que jamais pour poursuivre sa mission, au bénéfice des membres, de ses employés et des différents partenaires de l'organisation », ajoute Robert Dumas.

« C'est un immense privilège pour moi d'avoir été choisie pour diriger la FCCQ. En tant que seule organisation présente dans toutes les régions du Québec, la FCCQ joue un rôle clé en portant la voix des enjeux spécifiques de nos régions et en soutenant tant notre économie locale que provinciale. C'est avec beaucoup de fierté que je m'engage à représenter l'ensemble de nos membres, afin de renforcer notre influence et notre impact sur les politiques publiques, tout en promouvant un environnement d'affaires favorable à la croissance économique », indique Véronique Proulx.

Sa nomination découle d'un processus de sélection rigoureux qui s'est déroulé au cours des dernières semaines. Son entrée en poste se fera officiellement le mardi, 12 novembre 2024. Claude Breton demeurera président-directeur général par intérim jusqu'à cette date.

