ARRÊT DE TRAVAIL CHEZ AIR CANADA | La FCCQ demande un arbitrage immédiat pour rétablir les vols en pleine saison touristique

MONTRÉAL, le 16 août 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) demande au gouvernement fédéral d'intervenir au plus vite en recourant à l'arbitrage exécutoire pour mettre fin à l'arrêt de travail en cours chez Air Canada. Les annulations de vols sont lourdes de conséquences pour l'ensemble de notre économie alors que la saison touristique estivale bat son plein.

« Dans un contexte d'instabilité économique et de crise tarifaire, ce conflit de travail supplémentaire nuit une fois de plus à la réputation du Québec à l'échelle mondiale. Si nous ne sommes pas en mesure de régler ces conflits avant d'en arriver au point de rupture, en trouvant des terrains d'entente, nos partenaires chercheront des solutions permanentes ailleurs, au détriment de notre économie », souligne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Air Canada dessert plusieurs régions comme l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, les Îles-de-la-Madeleine ainsi que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en plus de relier les régions métropolitaines de Montréal et Québec au reste du Canada et aux destinations internationales. Bien que les services d'Air Canada Express demeurent intacts, l'incidence d'une perturbation sur la clientèle affaires et touristique pour les voyageurs canadiens et internationaux envoie un mauvais message dans un contexte où l'accès aux régions par voies aériennes bat déjà de l'aile depuis plusieurs années.

En pleine saison touristique, ce conflit cause plusieurs inconvénients, non seulement pour les voyageurs, mais pour de nombreuses entreprises québécoises en région qui comptent sur l'afflux de milliers de touristes internationaux tout au long du mois d'août. C'est le cas de plusieurs festivals et événements sportifs, notamment.

