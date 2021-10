Véronique Proulx dans le Top 100 des femmes les plus influentes au Canada

MONTRÉAL, le 25 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) est fière d'annoncer la nomination de Véronique Proulx, présidente et directrice générale de MEQ et vice-présidente principale, Communication nationale et marketing, pour la maison mère, Canadian Manufacturers & Exporters (CME), dans le prestigieux Top 100 2021 des femmes les plus influentes au Canada du Women's Executive Network (WXN), dans la catégorie Prix des leaders émergentes Mercedes-Benz.

Le Top 100 WXN Canada honore les réalisations de femmes inspirantes ayant eu des impacts significatifs dans leur communauté et auprès de la prochaine génération. Plus précisément, le Prix des leaders émergentes souligne les réalisations professionnelles de femmes âgées de 30 et 45 ans, reconnues au sein de leur organisation pour leur vision, leur grand potentiel et leurs réussites. Cette année, 105 candidates ont été sélectionnées par le Conseil de la diversité de WXN dans 13 catégories.

« La solide connaissance du milieu de l'exportation et de l'économie québécoise de Véronique, combinée à son approche et son écoute font d'elle un atout indéniable pour l'ensemble des membres de MEQ, voire pour l'ensemble du secteur manufacturier. Ayant à cœur nos enjeux, elle est devenue l'une des principales voix des entreprises manufacturières québécoises », mentionne Alexandre Gagnon, président du conseil de MEQ et Directeur principal, Développement des affaires et affaires gouvernementales, chez Pratt & Whitney.

« Véronique a non seulement transformé le modèle d'affaires et l'image de MEQ, mais elle a également amélioré de significativement la présence de l'organisation dans l'espace public québécois. Avec son approche authentique et sa rigueur, elle s'est rapidement imposée comme une leader clé au sein de notre équipe de direction de CME et tiendra un rôle central dans le déploiement de notre prochain plan stratégique. Toute l'équipe de CME se joint à moi pour la féliciter chaleureusement », souligne Dennis A. Darby, Président-directeur général, CME.

« Je suis honorée de faire partie du Top 100 WXN aux côtés de femmes si inspirantes. MEQ est une organisation en pleine croissance et les défis ne manquent pas. Représenter et défendre mes membres face à des enjeux aussi importants que la pénurie de la main-d'œuvre ou encore les impacts de la pandémie mondiale sont des sources de motivation au quotidien. Cette reconnaissance en est une pour toute l'équipe de CME », conclut Véronique Proulx.

Un parcours remarquable

Véronique Proulx s'est jointe à MEQ en 2015 à titre de directrice des communications, affaires publiques et stratégie. Nommée vice-présidente Affaires corporatives et Stratégie en 2016, elle fut ensuite promue au poste de présidente-directrice générale en septembre 2017. Mme Proulx est d'ailleurs devenue la première femme à occuper ce poste. Elle a œuvré pendant 14 ans au sein de Laval Technopole où elle occupait le poste de directrice des affaires internationales. Elle est administratrice au sein du conseil d'administration de INO. Elle siège également au conseil d'administration du Panier Bleu. Elle est détentrice d'un MBA exécutif de l'université Paris-Dauphine et de l'UQAM.

Consultez la liste complète des nominations du Top 100: https://wxnetwork.com/page/2021Top100AwardWinners

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Marie-Ève Labranche, 514 570-5469, [email protected]

Liens connexes

https://meq.ca/