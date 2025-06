PLANIFICATION PLURIANNUELLE DE L'IMMIGRATION - DES CIBLES QUI FRAGILISERONT LES MANUFACTURIERS

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Manufacturiers & Exportateurs du Québec accueille avec déception le document de consultation pour la planification pluriannuelle de l'immigration 2026-2029 qui a été déposé aujourd'hui. Il est essentiel que les consultations sur l'immigration permettent au gouvernement d'adapter la politique migratoire aux besoins réels des entreprises manufacturières. Sans cela, les cibles actuellement envisagées risquent de nuire gravement à leur compétitivité, et plus largement à la vitalité économique du Québec. Face aux trois scénarios proposés ; 25 000, 35 000 ou 45 000 immigrants permanents par an, MEQ tient à exprimer sa vive inquiétude quant aux impacts économiques d'une diminution importante des seuils d'immigration permanente.

Dans un contexte où le secteur manufacturier fait face à une pénurie de main-d'œuvre persistante, une population active vieillissante et un défi démographique, réduire les possibilités de recrutement à l'étranger aura de graves conséquences pour les manufacturiers, et ce, dans toutes les régions du Québec. En 2024, plus de 11 000 postes sont demeurés vacants dans le secteur manufacturier, et près du quart de la main-d'œuvre est âgée de 55 ans ou plus. Sur la période 2021-2030, ce sont plus de 1,4 million de postes qui devront être pourvus selon les prévisions d'Emploi-Québec.

MEQ reconnaît les pressions que le système d'immigration fait peser sur les services publics, mais la solution ne peut être un frein brutal à l'immigration. Imposer une réduction tant sur le nombre d'immigrants permanents que sur celui des travailleurs étrangers temporaires ne fera qu'accentuer les défis économiques du Québec. Il faut plutôt une approche cohérente et durable : favoriser une meilleure répartition régionale des TET, faciliter leur accès à la résidence permanente, et attirer des talents qui contribueront à l'innovation et au développement des entreprises d'ici.

Travailleurs étrangers temporaires

MEQ salue néanmoins l'ouverture du gouvernement du Québec à mieux reconnaître l'apport des TET dans notre économie, particulièrement en région. Les baisses importantes qui étaient prévues auraient eu des conséquences importantes sur nos entreprises manufacturières et sur notre économie. Les TET sont déjà bien intégrés et jouent un rôle essentiel au maintien des activités et de la production dans les usines.

Citation

« On ne peut pas réduire de moitié à la fois les immigrants permanents et les travailleurs étrangers temporaires sans affecter durement notre économie. Il faut cesser de traiter l'immigration comme une variable d'ajustement et plutôt la considérer comme un levier économique. Le gouvernement doit poser des gestes concrets pour retenir les travailleurs étrangers temporaires déjà en poste et favoriser une immigration permanente alignée sur les besoins du marché du travail. À ce stade, ce n'est pas ce que l'on voit. Nous allons consulter nos membres dans les prochaines semaines et participerons aux consultations » a affirmé la présidente-directrice générale de MEQ, Julie White.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2023, il représente 12,8 % du PIB québécois ainsi que 85,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 214,8 milliards de dollars en 2023 et il emploie 503 600 personnes au Québec. Il y a 13 747 entreprises manufacturières au Québec.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

