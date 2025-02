Véronique Fontaine est nommée PDG du Conseil des arts et des lettres du Québec

MONTRÉAL, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a nommé Véronique Fontaine au poste de présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), la société d'État responsable du financement culturel et artistique au Québec. Le tout a été entériné par le Conseil des ministres plus tôt mercredi. La candidature de madame Fontaine a été recommandée, à la suite d'un rigoureux processus de sélection, par le conseil d'administration du CALQ au gouvernement du Québec.

Véronique Fontaine, PDG du Conseil des arts et des lettres du Québec. Crédit photo : Sylvain Légaré (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

Mme Fontaine assurait déjà la présidence-direction générale par intérim du CALQ depuis septembre dernier à la suite du départ d'Anne-Marie Jean, en plus d'occuper la direction de la planification et des programmes depuis 2023. Nommée pour un mandat d'une durée de cinq ans, Véronique Fontaine assumera ses fonctions immédiatement.

« J'accueille avec plaisir la nomination de Véronique à la tête du CALQ. Je lui réitère, au nom du conseil d'administration, toute notre confiance pour défendre les orientations de l'organisation. Son fort sentiment d'appartenance envers l'organisation, le lien de confiance qu'elle a su établir avec le milieu culturel au fil des années, mais aussi son immense respect ainsi que sa bienveillance envers nos artistes en font la personne toute désignée pour le poste. Sa profonde compréhension des enjeux culturels et de l'appareil gouvernemental, son expérience diversifiée - autant sur le terrain à titre de gestionnaire culturelle qu'au sein de la haute direction du CALQ - et sa passion indéniable à soutenir l'émergence de nouvelles pratiques lui permettront sans aucun doute de remplir son mandat avec sensibilité, écoute, ouverture et leadership. » - Sophie Prégent, présidente du conseil d'administration du Conseil des arts et des lettres du Québec

« Je remercie sincèrement le gouvernement du Québec ainsi que le conseil d'administration du CALQ de m'offrir l'immense privilège de poursuivre le mandat amorcé cet automne. J'accueille cette nomination avec enthousiasme, humilité et une profonde reconnaissance. Le milieu culturel fait face à de nombreux enjeux et plus que jamais, le rôle du Conseil des arts et des lettres du Québec s'avère essentiel. Je me sais entourée de gens possédant un engagement sans faille, et c'est avec beaucoup de fierté que je m'engage à poursuivre avec ardeur et intégrité notre mission de soutenir le milieu culturel. »

- Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ

Un processus d'embauche pour le remplacement de son poste à la direction de la planification et des programmes sera amorcé au courant des prochaines semaines.

Biographie de Véronique Fontaine

Directrice de la planification et la création des programmes de subventions au CALQ depuis 2023, et précédemment directrice du soutien aux organismes de création et de production de 2016 à 2023, Véronique Fontaine cumule une feuille de route impressionnante.

Avant son entrée au CALQ en 2016, Véronique Fontaine a été directrice générale de la compagnie de théâtre jeune public Le Carrousel, où elle a entre autres contribué à la mise en œuvre d'un projet d'immobilisation d'envergure internationale, Le Cube, un centre de recherche et de création en théâtre pour l'enfance et la jeunesse.

Bachelière en musique de l'Université Laval et diplômée en gestion d'organismes culturels à HEC Montréal, Véronique Fontaine a précédemment œuvré au sein de l'organisme de service en danse contemporaine Diagramme Gestion culturelle, occupé la codirection générale et direction administrative du OFFTA, festival voué à la création d'avant-garde, et administré plusieurs compagnies de théâtre à Montréal et à Québec.

Elle a également participé à la fondation de la Machinerie des arts, organisme offrant des services de partage de ressources aux créatrices, créateurs et compagnies artistiques. De plus, elle a agi à de nombreuses reprises comme formatrice pour les associations nationales En Piste, regroupement national des arts du cirque, et le Regroupement québécois de la danse, en plus d'avoir été finaliste du Prix Relève d'Excellence HEC Montréal en 2015, dans la catégorie PME.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner.

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Catherine Orer, Directrice des communications et de la promotion des arts et des lettres, Conseil des arts et des lettres du Québec,[email protected]