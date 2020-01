Verdun lève le drapeau pour soutenir la cause de la santé mentale

« Ce geste vise à favoriser un dialogue positif au sujet de la santé mentale, un sujet de haut intérêt et que l'on doit continuer à aborder! Les efforts concertés pour briser l'isolement et la stigmatisation ont des effets positifs sur le financement de la recherche et permettent une plus grande compréhension de la part de la famille, des amis et des collègues. De plus, l'arrondissement de Verdun a la chance d'avoir sur son territoire l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, l'un des plus grands centres de recherche en santé mentale », a souligné le maire Jean-François Parenteau.

Verdun fait partie des quelque 85 collectivités et partenaires partout au Canada qui lèvent le drapeau Bell Cause pour la cause afin de montrer leur appui à la cause de la santé mentale.

La maladie mentale touche les gens de tous âges et de tous les milieux sociaux. Elle peut prendre plusieurs formes, notamment la dépression, l'anxiété et la schizophrénie. La plupart des personnes trouvent des moyens de vivre avec leur maladie, mais la façon dont elles sont traitées par les autres représente souvent un défi plus grand que la maladie elle-même.

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 29 janvier

Tout le monde est invité à se joindre à la conversation pendant la Journée Bell Cause pour la cause, en envoyant des messages de soutien sur diverses plateformes afin d'accroître la sensibilisation et d'encourager des actions en faveur de la santé mentale.

Pour chacune des communications suivantes pendant la Journée Bell Cause pour la cause, Bell versera 5 ¢ au profit de programmes canadiens en santé mentale, et ce, sans frais pour les participants, autres que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet et service de téléphonie :

Appels : Chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell.

Messages texte : Chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell.

Twitter : Chaque tweet et rediffusion de tweet utilisant le mot-clic #BellCause et présentant l'émoji spécial Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/Bell_Cause.

Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur la page Facebook.com/BellCausePourLaCause et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause.

Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/bell_cause.

Snapchat : Chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause.

YouTube : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse YouTube.com/BellCanadaFR.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Verdun

Renseignements: Mathieu Robert-Perron, Chargé de communications, [email protected], 514 765-7036

Liens connexes

http://www.verdun.ville.montreal.qc.ca