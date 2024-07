Verdun inaugure son nouveau bol au parc de planche à roulettes du parc Arthur-Therrien

MONTRÉAL, le 5 juill. 2024 /CNW/ - La mairesse Marie-Andrée Mauger, les membres du conseil d'arrondissement et de nombreux adeptes de skate ou de trottinette étaient réunis au parc de planche à roulettes du parc Arthur-Therrien, le 4 juillet dernier, pour souligner l'inauguration du nouveau bol. Il s'agit de l'achèvement de la phase 2 du planchodrome du parc Arthur-Therrien.

Pour l'occasion, l'organisme Skateboards for Hope animait une activité de peinture de planches. Des jeunes de Verdun, ayant participé récemment aux Jeux de Montréal, ont fait quelques démonstrations de leur savoir-faire.

La mairesse Marie-Andrée Mauger, le conseiller Sterling Downey et plusieurs adeptes de skate réunis lors de l'inauguration. (Groupe CNW/Arrondissement de Verdun (Ville de Montréal))

Le nouveau bol, complété en novembre 2023, est aujourd'hui pleinement apprécié par les planchistes de tous les niveaux. La superficie a été augmentée afin d'offrir de nouveaux défis aux amateurs de skate, de trottinette, de vélo ou de patin à roues alignées. Le projet représente un investissement de 1,4 M $. Il a été financé conjointement par l'arrondissement et par le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports de la Ville de Montréal, via son programme des installations sportives extérieures,

Le design du bol a été signé par la firme Spinworks, experte reconnue dans le milieu. Spinworks s'est inspiré des travaux réalisés par une dizaines d'adeptes de planche à roulettes de tous âges lors d'un atelier de co-design organisé par l'arrondissement en amont du projet.

Citations

« On veut que la population de Montréal bouge ! C'est dans ce contexte que la ville de Montréal soutien les arrondissements dans l'aménagement d'installations sportives extérieures de proximité. Je suis particulièrement emballée par ce projet de bol de planche à roulettes ; c'est un sport en émergence et qui est grandement apprécié par les jeunes. C'est vraiment un bel exemple de collaboration entre l'arrondissement de Verdun et la Ville de Montréal qui mène à un projet qui répond aux besoins de la population », a souligné Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et responsable des sports et des loisirs.

« Nous avons pris soin de consulter la population pour nous assurer de satisfaire les besoins des amateurs et amatrices de planche de différents niveaux. Je suis très fière de cet ajout d'un nouveau module, qui vient répondre aux besoins des jeunes et des moins jeunes qui ont le goût de bouger dans un lieu adapté. La bonification apportée à ce parc couvre désormais et plus largement les besoins des utilisateurs », a souligné la mairesse Marie-Andrée Mauger.

« Le skateboard est une activité populaire et abordable. L'achalandage au skatepark témoigne de ce désir de la population verdunoise d'avoir des installations adéquates et accessibles pour pratiquer ce sport. C'est pour cette raison que la construction d'un bol était essentielle. Plusieurs générations de verdunois et verdunoises vont continuer d'en profiter durant les prochaines années », a souligné le conseiller Sterling Downey, lui-même adepte de planche à ses heures et responsable du dossier.

