Verdun crée le courant - Lancement des festivités du 150e anniversaire de Verdun

MONTRÉAL, le 24 oct. 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Verdun a officiellement lancé les festivités du 150e anniversaire de Verdun et dévoilé un avant-goût de la programmation de 2025, devant plus de 200 personnes réunies le 24 octobre au Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun.

Le populaire groupe Clay and Friends, qui incarne l'esprit festif et inclusif de Verdun, sera porte-parole des festivités du 150e. Une version spéciale de leur célèbre chanson Bouge ton thang sera la chanson officielle du 150e de Verdun. Les personnes présentes au lancement ont pu l'entendre pour la première fois lors d'une prestation en direct du groupe. Désireux de redonner à la communauté, le groupe a de plus annoncé des dons de 3000$ à 5 organismes qui œuvrent à Verdun : Pour 3 points, Harmonie de Verdun, Les Petits Renards, Centre des femmes de Verdun et Bouger et vivre.

Animée par Maude Desbois, artiste multidisciplinaire verdunoise, la soirée a également permis de remercier les membres du comité du 150e, ainsi que les nombreux partenaires et collaborateurs du 150e.

« À l'image de notre slogan du 150e, Verdun crée le courant, un courant fort nous propulse vers 2025 pour une année exceptionnelle. Cet événement marquant sera l'occasion d'apprécier le présent, de nous rappeler le passé, au-delà des 150 ans de Verdun, et de nous donner un élan positif vers l'avenir. Nous invitons la population à plonger dans ces festivités et à faire de cette année un moment inoubliable pour notre communauté », a souligné la mairesse Marie-Andrée Mauger.

Le groupe Clay and Friends est fier d'être porte-parole officiel du 150e. « Verdun, c'est notre chez-nous, c'est ici que nous avons trouvé notre voix. Avec ses rues animées, ses espaces verts et ses habitants chaleureux, Verdun a toujours été un lieu d'inspiration pour nous. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir baptisé notre signature sonore La Musica Popular de Verdun, qui est maintenant connue au Québec et au-delà de ses frontières. Le 150e est l'occasion pour nous de redonner à l'arrondissement ce qu'il nous a donné ces dix dernières années. En 2025, bouge ton thang à Verdun! », ont lancé les membres du groupe.

Coup d'envoi de la programmation

C'est le 22 février 2025 que le coup d'envoi sera donné, lors du Patinodrome, une fête familiale qui aura lieu à l'Auditorium de Verdun. Cet événement d'inauguration sera le moment parfait pour se réunir en famille ou entre amis, patiner dans une ambiance festive et vivre la fièvre du disco. Au programme : animation, musique, prix de présence et invité(e)s de marque !

Des événements en cascade

L'arrondissement, de même que plusieurs organismes, commerces, citoyens et citoyennes de Verdun, vous proposent une multitude d'activités pour célébrer le 150e anniversaire de Verdun. Que ce soit à saveur culturelle, sportive, historique ou communautaire, les activités plairont à un large public. Pratiquement tous les événements seront gratuits pour la population.

Voici un survol de la programmation de l'arrondissement :

Spectacle de Clay and Friends, les porte-parole du 150e, en plein air à l'été 2025. Clay and Friends en mettra plein la vue, avec un mélange percutant de soul, de funk et de hip-hop, soutenu d'une prose à l'image de ce qu'on surnomme désormais la musica popular de Verdun.

Concert de l'Orchestre métropolitain, avec le chef Yannick Nézet-Séguin à l'été 2025. Une expérience à vivre absolument, pour nos yeux et nos oreilles!

Une grande fête des arts aura lieu pour souligner le 150e. Peintures en direct et ateliers d'initiation pour enfants et adultes.

La culture autochtone sera à l'honneur avec une programmation culturelle mettant en lumière la culture passée et contemporaine autochtone à la Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique.

Nouvelle exposition permanente à la Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique.

Verdun actif : initiations gratuites à divers sports et loisirs.

Un parcours patrimonial Verdun au courant de son histoire. Partez à la découverte de Verdun et ses divers lieux emblématiques.

Partez à la découverte de Verdun et ses divers lieux emblématiques. Un jeu d'évasion historique extérieur.

D'autres événements et activités seront annoncés prochainement.

Plusieurs projets issus de la communauté :

L'hiver dernier, l'arrondissement a lancé deux appels à projets pour inviter la communauté à participer aux festivités du 150e. Résultat : 25 projets ont été retenus et ont chacun reçu une aide financière de l'arrondissement. Parmi ces projets, certains seront concrétisés par des organismes, des écoles, des citoyens et citoyennes, et d'autres seront réalisés par nos entreprises et commerçant(e)s. Ils feront partie intégrante de la programmation officielle du 150e. En voici quelques-uns :

Une série de concerts rock et de « Open Mic » participatifs

Deux concerts gratuits de l'Orchestre à vents de Verdun

Des projets d'agriculture urbaine pour nourrir et verdir le territoire

Un balado Voix de Verdun pour les jeunes et par les jeunes

pour les jeunes et par les jeunes Des journées de randonnée en kayak et en planche en pagaies sur le fleuve Saint-Laurent

Une bière pour célébrer l'anniversaire

Verdun aura sa bière du 150e, la Gertrude, une pilsner légère d'inspiration allemande, brassée par la brasserie artisanale Bénélux, qui a pignon sur la rue Wellington depuis 2013. Les délicates notes florales et la douceur maltée de cette bière évoquent l'harmonie de notre communauté et le dynamisme de notre arrondissement au fil de son histoire. La bière sera disponible en 2025. Les lieux de distribution seront également communiqués en 2025.

Les legs du 150e, une vague d'amour pour la communauté

En plus de la programmation d'événements riches en couleurs, divers projets en faveur de la nature, du patrimoine et de la communauté seront réalisés tout au long de l'année 2025. Les legs du 150e sont des initiatives permanentes, durables et bénéfiques pour Verdun. Les legs refléteront l'engagement de l'arrondissement à préserver l'environnement, à encourager la culture et à améliorer la qualité de vie.

L'arrondissement est fier d'annoncer un premier legs : l'ajout de milieux naturels contributifs au boisé du domaine Saint-Paul. Ce geste permettra d'améliorer la biodiversité et d'offrir à la population un espace naturel plus vaste pour la détente, la promenade et les activités en plein air. Véritable joyau écologique et poumon vert du quartier de L'Île-des-Soeurs, le boisé continuera de fleurir pour les générations futures.

Les autres legs du 150e seront progressivement annoncés au courant de l'année 2025.

Verdun150.ca : le site Internet officiel du 150e

Le site Internet verdun150.ca présente la programmation du 150e anniversaire de Verdun. Consultez-le régulièrement ! Les détails de la programmation seront dévoilés progressivement sur le site. Pour ne rien manquer des événements, des annonces et des surprises qui vous attendent en 2025, vous pouvez également vous abonner aux pages officielles du 150e déjà lancées :

De nombreux partenaires

Si une telle programmation est possible, c'est grâce à la collaboration de nombreux partenaires, qui ont permis d'ajouter à l'expérience du 150e. Merci à nos partenaires Or : la Caisse Desjardins de L'Île-des-Sœurs-Verdun et Proment, à notre partenaire Argent : Woodland Toyota, à notre partenaire Bronze : Portes et fenêtres Verdun, à nos partenaires gouvernementaux : la Ville de Montréal, la Société des Ponts Jacques-Cartier - Champlain bridge Canada et le bureau de la députée de Verdun, Alejandra Zaga Mendez. Merci aussi à Bénélux et à la Promenade Wellington pour leur appui, ainsi qu'aux donateurs Luc Maurice et Canderel.

Cahier spécial du 150e

L'arrondissement de Verdun a réalisé un cahier spécial du 150e, qui sera disponible en ligne et distribué porte-à porte à l'ensemble de la population dans les prochains jours.

