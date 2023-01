Verdun certifié VÉLOSYMPATHIQUE argent par Vélo Québec

MONTRÉAL, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Verdun a reçu la certification VÉLOSYMPATHIQUE niveau argent dans la catégorie « Collectivité ». Décernée par Vélo Québec, cette certification reconnaît l'engagement de l'arrondissement et de la collectivité verdunoise dans le développement d'une culture vélo et ses efforts pour l'essor de la mobilité active.

MONTREAL, QUE.: 17 01 2023 -- Vélo Sympathique, Arrondissement Verdun, 17 01 2023 Photo par Vincenzo D'Alto (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Verdun)

Ces dernières années, Verdun a mis en place plusieurs mesures pour bonifier son réseau cyclable et favoriser le transport actif. L'arrondissement offre un réseau de 36 km de pistes cyclables, auquel s'ajoutent d'année en année des liens complémentaires entre la piste de l'Aqueduc et celles des berges. Parmi les réalisations récentes qui aident à faire du vélo une réelle option en matière de transport actif :

l'aménagement de bandes cyclables sur la rue de Verdun ;

; la piétonnisation de la rue Wellington qui autorise la circulation à vélo;

qui autorise la circulation à vélo; la mise en œuvre du Plan local de déplacement;

la diminution de la vitesse de circulation à 30 km /h sur 76 % des rues;

le programme de jeu libre sur des rues partiellement fermées;

le règlement obligeant un seuil minimal de places de stationnement pour vélos dans les projets immobiliers;

le soutien financier à l'organisme Pause Parents-Enfants de Verdun pour permettre l'acquisition de vélos et de remorques;

pour permettre l'acquisition de vélos et de remorques; l'engagement de la collectivité pour que les enfants acquièrent de bonnes habitudes à vélo, comme l'organisation d'ateliers de sécurité par le Carrefour jeunesse emploi avec l'aide d'Action prévention Verdun , et d'ateliers de réparation de vélos par l'organisme Toujours Ensemble;

, et d'ateliers de réparation de vélos par l'organisme Toujours Ensemble; la présence d'un comité de citoyens et citoyennes sur la mobilité active, coordonné par l'arrondissement.

« Nous sommes engagés à développer des quartiers conviviaux, où le transport actif et la mobilité durable occupent une place prédominante. Nous mettons tout en œuvre pour encourager, faciliter et sécuriser les déplacements à vélo. Je me réjouis de voir les cyclistes profiter des améliorations réalisées ces dernières années. Et ce n'est pas terminé! Des projets majeurs verront le jour d'ici 2025 grâce à une subvention de 7 millions $ de la part du Service de l'urbanisme de Montréal pour la sécurisation et la bonification du projet de bandes cyclables sur la rue de Verdun, de même que l'amélioration du lien Gilberte-Dubé et Henri-Duhamel. Cette piste, désignée Route verte, assure le lien entre L'Île-dès-Sœurs, l'école secondaire Monseigneur-Richard, le fleuve ainsi que vers le Canal de Lachine, en suivant le boulevard LaSalle », a souligné la mairesse Marie-Andrée Mauger.

« Verdun fait preuve d'un leadership remarquable dans le développement de sa culture vélo. L'arrondissement transforme ses rues pour faciliter la pratique du vélo, y compris sur l'axe névralgique de la rue de Verdun, et fait preuve d'agilité pour améliorer constamment son réseau et le rendre plus convivial pour le vélo. Il fait bon usage de ses leviers règlementaires pour réduire la dépendance à l'auto et faciliter l'usage du vélo. Il soutient aussi nombre de partenaires locaux, pour multiplier les initiatives d'éducation et de promotion du vélo. Il y a là de bien belles bases pour en faire un quartier où chacun et chacune se sente à l'aise de pédaler », ajoute Jean-François Rheault, président-directeur général Vélo Québec.

Plusieurs partenaires

Cette certification a été obtenue grâce à la participation et à l'engagement des membres du Comité sur la mobilité active et à de nombreux partenaires, notamment l'Association pour la mobilité active de Verdun (AMAV), la SDC Wellington, Toujours Ensemble, Demain Verdun, Carrefour jeunesse emploi de Verdun, Maison de l'environnement de Verdun, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, Pause Parents-Enfants de Verdun et LocoMotion.

Qu'est-ce que la certification VÉLOSYMPATHIQUE?

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE est un programme de Vélo Québec qui encourage les collectivités et les organisations à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous. À travers une démarche de certification rigoureuse, il propose des outils et un service de soutien aux collectivités et organisations qui travaillent à favoriser la pratique du vélo.

Adhérer au mouvement VÉLOSYMPATHIQUE permet de faire une différence dans nos collectivités et organisations et d'inspirer celles qui nous entourent à s'engager sur la voie d'un mieux-être collectif et durable.

Lancé par Vélo Québec en 2015, le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE s'inspire du programme Bicycle Friendly America, créé en 1980 par The League of American Bicyclists, et implanté par Share the Road Cycling Coalition en Ontario depuis 2010, et dans le reste du Canada depuis 2020.

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

Bas de vignette : Dans l'ordre, Clélia Sève, coordonnatrice de la Maison de l'environnement de Verdun, Marie-Claude Bertrand, présidente de Demain Verdun, Julien Letrouit, du groupe Locomotion Verdun, Enrique Machado, conseiller d'arrondissement, Melissa Bellerose, directrice de Toujours Ensemble, la mairesse Marie-Andrée Mauger, Jocelyn Fraser, directeur général du Carrefour jeunesse emploi de Verdun, Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo-Québec, Sylvain Thériault, chef de la division de l'urbanisme à l'arrondissement, Benoit Gratton, conseiller d'arrondissement, Daniel Potvin, directeur du développement du territoire et des études techniques à l'arrondissement, Annick Duchesne, directrice de l'arrondissement, Serge Cornut, intervenant au Carrefour jeunesse emploi de Verdun

