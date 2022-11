BEACONSFIELD, QC, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - En collaboration avec l'organisme sans but lucratif GRAME et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, la Ville de Beaconsfield a procédé à une plantation d'arbres afin de souligner l'arrivée de 48 jeunes bénéficiaires du CIUSSS, âgés de 6 à 17 ans, au campus Batshaw de Beaconsfield.

« Les arbres symboliseront, en quelque sorte, l'évolution du partenariat entre le CIUSSS et la Ville au fil du temps. Nous sommes heureux d'accueillir ces nouveaux membres dans notre communauté et de leur offrir la possibilité de découvrir les services offerts par notre bibliothèque et nos programmes récréatifs, » déclare le maire de Beaconsfield, M. Georges Bourelle.

Le maire Bourelle indique que la Ville a pu réaliser ce projet grâce au programme ICI ON VERDIT du GRAME ainsi qu'à la subvention de 4 600 dollars obtenue de TD Canada par l'intermédiaire du GRAME. L'organisme a aussi fourni un appui précieux lors de la planification du verdissement du campus et de l'activité de plantation sur le site de l'avenue Elm le 2 novembre dernier.

« C'est avec grand plaisir que le GRAME a pu contribuer au projet de plantation au centre Batshaw. Nous savons que d'impliquer les jeunes à la plantation de ces 40 arbres leur a permis de se sentir engagés et de développer leur sentiment d'appartenance au centre. C'est à travers ces interventions directes, en impliquant les jeunes leaders de demain à poser des gestes écoresponsables, que le GRAME participe au verdissement et à l'embellissement de ce milieu de vie, » constate Mme Élise Légaré-Hains, coordonnatrice des activités au verdissement du GRAME.

« La coopération avec GRAME a grandement facilité les efforts de notre communauté pour la préservation de notre couvert forestier, que ce soit sur des terrains privés ou publics. L'accès à des services de plantation d'arbres de qualité à prix inégalé et la solide expérience de l'équipe de GRAME nous ont permis d'augmenter la canopée urbaine de Beaconsfield, » affirme le maire Bourelle.

« Nous sommes très reconnaissants envers la Ville de Beaconsfield d'avoir rendu possible, en collaboration avec l'organisme GRAME, la plantation d'une quarantaine d'arbres. En plus de verdir leur milieu de vie, l'activité a permis d'initier les jeunes à l'engagement écoresponsable et de les conscientiser aux bienfaits de la biodiversité dans leur environnement. Nous remercions chaleureusement nos partenaires pour leur participation financière et leur implication, » souligne M. Jean-François Miron, directeur général adjoint du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

À propos du GRAME

Le GRAME - Groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement - déploie des solutions environnementales en collaboration avec les citoyens, les communautés et organisations de même qu'avec les gouvernements, en intervenant sur le terrain, en déployant des programmes d'éducation et de sensibilisation et en émettant des recommandations ancrées dans la rigueur scientifique qui la caractérise depuis sa création.

À propos des Centres Batshaw

Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw (Centres Batshaw) sont constitués en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Leur mission est, entre autres, d'offrir des services psychosociaux, de réadaptation et d'intégration sociale, et de mettre à la disposition des enfants et de leurs familles des services en matière de placement d'enfants, d'adoption, de recherches des antécédents biologiques, de retrouvailles, d'expertise à la Cour supérieure et de médiation familiale. Depuis 2015, les Centres Batshaw font partie du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

