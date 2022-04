MONTRÉAL, le 21 avril 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée de la terre, le député de Viau, Monsieur Frantz Benjamin, a le plaisir d'annoncer la relance du projet Verdir Saint-Michel un arbre à la fois en partenariat avec PARI St-Michel, un acteur essentiel à l'amélioration de la qualité de vie de la population micheloise.

L'initiative a pour but de donner, à tous ceux qui le souhaitent, l'opportunité d'obtenir un arbre à planter dans le but de verdir la circonscription de Viau. Le projet misera sur l'octroi d'arbres fruitiers afin d'encourager l'adhésion au verdissement, avec le double objectif de propager les arbres nourriciers.

« Ce projet permettra aux micheloises et michelois de poser une action concrète qui contribuera grandement à la végétalisation de Saint-Michel. Il est impératif que tous développent un sentiment d'urgence face aux changements climatiques et nous devons agir ensemble pour rendre notre quartier plus vert. », a déclaré Frantz Benjamin.

Rappelons que l'urbanisation croissante du quartier Saint-Michel depuis les dernières années a accentué les îlots de chaleur sur le territoire. La plantation d'arbres aura donc une incidence positive localement et apportera un changement important pour la santé de la population.

« En plus d'aider au rafraichissement du territoire et de réduire les effets des chaleurs accablantes, l'ajout d'arbres en grande partie fruitiers contribuera à notre stratégie d'autonomie alimentaire. Pour Saint-Michel, cette initiative est extraordinaire et je suis extrêmement heureux de pouvoir compter sur un allier comme monsieur Benjamin pour porter à bien cette mission. », a mentionné le directeur de PARI St-Michel, Eric Jr Allen.

