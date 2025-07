Décès de M. Serge Fiori - Mise en berne du drapeau du Québec de l'hôtel du Parlement

QUÉBEC, le 14 juill. 2025 /CNW/ - À la suite du décès de l'auteur-compositeur-interprète et guitariste M. Serge Fiori, la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, annonce, conjointement avec le premier ministre, M. François Legault, la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement de l'aube au crépuscule, le mardi 15 juillet 2025, jour de la cérémonie d'hommage national à M. Serge Fiori.

Au nom de ses collègues parlementaires et en son nom, la présidente tient à offrir ses sincères condoléances à la famille et aux proches de cet artiste à l'œuvre légendaire. Grand mélodiste, M. Serge Fiori a su exprimer l'identité culturelle du Québec, grâce à ses arrangements musicaux et ses harmonies vocales uniques qui nous ont permis d'exister, non plus seuls, mais ensemble.

Co-fondateur d'Harmonium, groupe-culte formé en 1972, M. Fiori a également eu un vif succès en duo (avec Richard Séguin) ainsi qu'en solo, sans compter les diverses collaborations.

Né en 1952 dans le quartier de la Petite Italie à Montréal, M. Fiori a fait de la musique à la fois une vocation et une célébration culturelle. Son héritage a influencé plusieurs générations dans le paysage artistique québécois.

La carrière émaillée de nombreux prix et distinctions, M. Serge Fiori est intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en 2019, puis fait compagnon de l'Ordre des arts et des lettres du Québec en 2019 et chevalier de l'Ordre national du Québec en 2025.

